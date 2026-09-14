Hari Kedua Pencarian Korban Kapal Virgo Dipersempit, Tim SAR Fokus Operasi Udara hingga Bawah Laut

JawaPos.com - Operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa memasuki hari kedua, Senin (14/9).

Tim SAR Gabungan mengubah pola pencarian dengan mempersempit wilayah operasi dari sebelumnya delapan sektor menjadi enam sektor.

Perubahan mekanisme tersebut dilakukan setelah tim berhasil memperoleh dan mempertahankan posisi terakhir atau datum kapal yang mengalami kecelakaan.

Dengan titik acuan yang lebih jelas, pencarian korban diharapkan dapat dilakukan lebih terarah dan efektif.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, operasi hari kedua melibatkan kekuatan udara, laut, hingga tim dengan kemampuan khusus untuk pencarian bawah permukaan.

“Karena datum dari kapal yang mengalami kecelakaan ini sudah bisa kita ketahui dan kita keep, sehingga operasi pencarian terhadap korban kita bisa lakukan, mudah-mudahan lebih efektif,” kata Syafii saat konferensi pers, Senin (14/9).

Untuk pencarian dari udara, lima unsur pesawat dikerahkan. Armada tersebut meliputi helikopter HR-3601 jenis Dauphin milik Basarnas, Panther HR-3603 jenis Dauphin milik TNI Angkatan Laut, pesawat CN-235 TNI AL, pesawat Dauphin milik Kepolisian, serta Cessna Caravan dari BNPB.

Sementara dari sektor laut, sebanyak 17 kapal dilibatkan dalam operasi pencarian. Beberapa di antaranya merupakan kapal Basarnas, yakni KN SAR Laxmana, KN SAR Wisanggeni, KN SAR Kamajaya, dan KN SAR Permadi.

TNI AL juga mengerahkan sejumlah kapal perang, antara lain KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Nala, KRI Pulau Fani, dan KRI Fanupus. Selain itu, pencarian diperkuat berbagai unsur dari PSDKP, KKP, Kepolisian, serta Kementerian Perhubungan.