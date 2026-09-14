129 Korban Virgo Transport 8 Masih Hilang, Basarnas Siapkan Operasi Bawah Laut

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) bersama Kepala Basarnas Mohammad Syafii saat konferensi pers penanganan kecelakaan Kapal Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)
JawaPos.com - Sebanyak 129 korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Minggu (13/9) masih dinyatakan hilang.
Tim SAR Gabungan saat ini tengah menyiapkan operasi bawah laut, untuk mencari kemungkinan korban terjebak di badan kapal yang terbalik.
Hingga pagi ini, Senin (14/9) Sebanyak 114 orang telah berhasil dievakuasi dari area sekitar kapal.
Rinciannya 108 korban dalam kondisi selamat, sedangkan enam korban dinyatakan meninggal dunia.
"Korban yang dilaporkan masih dalam pencarian sejumlah 129 penumpang," kata
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii saat konferensi pers, Senin (14/9).
Dia menjelaskan, konsep operasi pencarian hari kedua ini dipersempit. Jika sebelumnya terbagi delapan sektor, kini diubah menjadi enam sektor.
"Karena datum dari kapal yang mengalami kecelakaan ini sudah bisa kita ketahui dan kita keep, sehingga operasi pencarian terhadap korban kita bisa lakukan mudah-mudahan lebih efektif," jelasnya.
Melihat posisi kapal yang terapung dalam kondisi telungkup. Tim akan mengerahkan tim khusus untuk melakukan operasi bawah laut.
"Kami akan mengerahkan kekuatan-kekuatan yang memiliki kemampuan khusus, baik dari Badan SAR Nasional sendiri kita melibatkan teman-teman dari Basarnas Special Group yang memiliki kemampuan underwater," katanya.
Kemudian, potensi yang dari TNI AL meliputi Kopaska, tim penyelam, bahkan juga drone laut akan dikerahkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022