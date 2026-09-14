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Ardini Pramitha
Senin, 14 September 2026 | 17.59 WIB

129 Korban Virgo Transport 8 Masih Hilang, Basarnas Siapkan Operasi Bawah Laut

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) bersama Kepala Basarnas Mohammad Syafii saat konferensi pers penanganan kecelakaan Kapal Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang) - Image

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) bersama Kepala Basarnas Mohammad Syafii saat konferensi pers penanganan kecelakaan Kapal Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

JawaPos.com - Sebanyak 129 korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Minggu (13/9) masih dinyatakan hilang. 

Tim SAR Gabungan saat ini tengah menyiapkan operasi bawah laut, untuk mencari kemungkinan korban terjebak di badan kapal yang terbalik.

Hingga pagi ini, Senin (14/9) Sebanyak 114 orang telah berhasil dievakuasi dari area sekitar kapal.

Rinciannya 108 korban dalam kondisi selamat, sedangkan enam korban dinyatakan meninggal dunia. 

"Korban yang dilaporkan masih dalam pencarian sejumlah 129 penumpang," kata 
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii saat konferensi pers, Senin (14/9). 

Dia menjelaskan, konsep operasi pencarian hari kedua ini dipersempit. Jika sebelumnya terbagi delapan sektor, kini diubah menjadi enam sektor. 

"Karena datum dari kapal yang mengalami kecelakaan ini sudah bisa kita ketahui dan kita keep, sehingga operasi pencarian terhadap korban kita bisa lakukan mudah-mudahan lebih efektif," jelasnya. 

Melihat posisi kapal yang terapung dalam kondisi telungkup. Tim akan mengerahkan tim khusus untuk melakukan operasi bawah laut

"Kami akan mengerahkan kekuatan-kekuatan yang memiliki kemampuan khusus, baik dari Badan SAR Nasional sendiri kita melibatkan teman-teman dari Basarnas Special Group yang memiliki kemampuan underwater," katanya. 

Kemudian, potensi yang dari TNI AL meliputi Kopaska, tim penyelam, bahkan juga drone laut akan dikerahkan. 

Editor: Bayu Putra
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