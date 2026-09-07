Korban Banjir Nepal-Tiongkok Capai 1.280 Orang, Upaya Penyelamatan Terus Berlanjut

Orang-orang melihat foto-foto orang hilang karena banjir Nepal-Tiongkok (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Upaya penyelamatan terus dilakukan di Nepal dan wilayah Tibet, Tiongkok, setelah jumlah korban tewas akibat banjir bandang meningkat menjadi sedikitnya 1.280 orang.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (7/9), Bencana yang dipicu longsoran batu, lumpur, dan air dari runtuhnya gletser di dekat puncak Langtang Lirung itu juga menyebabkan lebih dari 5.600 orang masih hilang di kedua sisi perbatasan, termasuk sedikitnya 550 warga negara asing.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nepal melaporkan 1.252 jenazah telah ditemukan di Nepal, sedangkan pihak berwenang Tiongkok mencatat 21 korban tewas dan 541 orang hilang di Tibet.
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Tim penyelamat Nepal terus bekerja untuk menjangkau ratusan pekerja yang diyakini terjebak di fasilitas pembangkit listrik tenaga air di Distrik Rasuwa, termasuk beberapa orang yang berada di dalam terowongan.
Pihak berwenang mengerahkan buldoser untuk membersihkan tumpukan lumpur serta menggunakan helikopter dan tali luncur guna menjangkau warga yang terisolasi di desa-desa terpencil.
Meski kondisi di lokasi sangat sulit, tim penyelamat masih berharap menemukan korban selamat karena sejumlah bagian fasilitas pembangkit listrik diperkirakan tidak sepenuhnya terendam banjir.
Selain operasi pencarian, pemerintah Nepal mulai mempersiapkan langkah rehabilitasi dan pembangunan kembali di wilayah terdampak.
UNDP memperkirakan banjir dan aliran lumpur meninggalkan sedikitnya 2,2 juta ton puing, sementara sekitar 20.000 rumah membutuhkan pembangunan kembali, termasuk 7.500 rumah yang hancur.
Pemerintah Nepal juga mempertimbangkan relokasi warga ke kawasan yang lebih aman serta mengajukan klaim kompensasi iklim kepada mitra internasional dengan menyoroti dampak perubahan iklim terhadap negara-negara rentan.
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Jawa Pos
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