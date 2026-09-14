Bangkai Kapal Virgo Transport 8 Ditemukan dalam Posisi Terbalik

JawaPos.com – Bangkai Kapal Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak dan diyakini tenggelam di perairan Laut Jawa akhirnya ditemukan dalam kondisi terbalik.

Dengan ditemukannya bangkai kapal, Tim SAR kini fokus pada pencarian korban yang belum ditemukan.

Dilansir dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), lokasi kapal ditemukan oleh Tim SRU Udara yang melakukan penyisiran visual menggunakan Helikopter Dauphin HR-3601.

Hasil pemantauan udara beserta koordinat temuan kemudian diteruskan kepada Tim SAR Gabungan di laut atau SRU Laut.

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Informasi tersebut menjadi patokan bagi tim pencarian di laut untuk penanganan lanjutan, termasuk menyisir area sekitar lokasi kapal dan menyiapkan evakuasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwaghandi mengonfirmasi, saat ditemukan sekitar pukul 16.00 WITA, kapal masih mengapung dalam posisi terbalik.

"Kapal-kapal yang melakukan operasi juga masih berada di sekitar lokasi untuk menyebar ke sejumlah titik pencarian," ujar Dudy.

SAR Fokus Cari Korban yang Masih Hilang Setelah Kapal Virgo Transport 8 ditemukan, kini tim SAR fokus mencari para korban yang belum ditemukan.

Tim penyelamat masih mendalami potensi korban berada di dalam lambung kapal. Kemungkinan lain, korban terbawa arus menjauh dari titik penemuan kapal.

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