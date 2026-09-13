RSUD Ulin Siapkan ICU hingga Kamar Operasi Tangani Korban Kapal Virgo Transport 8

Seorang korban selamat kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tiba dengan tandu di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Minggu malam (13/9). (Antara/Tumpal Andani Aritonang) JawaPos.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin menyiapkan fasilitas ICU, HCU, kamar operasi, ruang rawat inap, serta sejumlah tempat tidur di IGD untuk menangani korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang membutuhkan perawatan medis.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Minggu, mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan korban, termasuk pasien yang memerlukan perawatan intensif, tindakan operasi, maupun pelayanan di IGD sebelum mendapatkan penanganan lanjutan sesuai kondisi medis masing-masing.

“Hingga saat ini pasien yang ditangani di Rumah Sakit Ulin ada lima orang. Jadi, tim medis Rumah Sakit Ulin sudah melaksanakan penanganan saat ini di IGD,” kata Among Wibowo.

Among mengatakan kelima pasien tersebut umumnya mengalami cedera, di antaranya cedera pada bagian toraks atau dada serta fraktur kosta atau patah tulang iga yang membutuhkan penanganan lebih khusus untuk memastikan keselamatan korban.

Dia menyebutkan pasien dengan kategori triase merah atau kondisi gawat menjadi prioritas penanganan, karena membutuhkan tindakan segera, sehingga dirujuk ke RSUD Ulin yang memiliki fasilitas lebih lengkap untuk menjalani evaluasi, pemeriksaan, dan tindakan medis lanjutan.

“Kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, misalnya operasi dan sebagainya, tim medis kami telah siap,” ujarnya.

Ia menjelaskan kesiapan fasilitas dan tenaga medis tersebut dilakukan setelah RSUD Ulin menggelar rapat koordinasi secara mendadak di IGD pada Minggu sore untuk mengevaluasi kesiapan seluruh tim dalam menghadapi kebutuhan penanganan korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8.

Among memastikan seluruh tim rumah sakit siap memberikan pelayanan kepada korban yang dirujuk, termasuk apabila pasien membutuhkan perawatan di ICU, HCU, ruang rawat inap, maupun tindakan medis lebih lanjut di kamar operasi.