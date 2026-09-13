TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat untuk Cari KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa

Foto udara Helikopter Basarnas perlihatkan kondisi kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. (Basarnas)
JawaPos.com - TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan sejumlah kapal perang dan unsur udara untuk membantu operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9).
Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari operasi SAR terpadu yang melibatkan Basarnas serta sejumlah instansi terkait. Seluruh unsur dikerahkan ke wilayah yang menjadi titik pencarian untuk mempercepat proses penemuan dan evakuasi korban.
"Dalam operasi tersebut, TNI AL mengerahkan KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Nala-363, KRI Pulau Fani-732, KRI Canopus-936, KAL Kumai II-13-51, serta pesawat CN-235 MPA P-8301, Helly AS 365 N3+ dan Helly Panther," tulis Dinas Penerangan Angkatan Laut dalam siaran pers.
Selain unsur TNI AL, operasi pencarian juga didukung Kantor SAR Banjarmasin, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan, Distrik Navigasi, Pelindo, serta Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian, khususnya dalam menyisir wilayah perairan yang menjadi lokasi hilangnya kontak dengan KM Virgo Transport 8.
Pelaksanaan operasi SAR juga mendapat pemantauan langsung dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.
Pemantauan turut dilakukan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, termasuk Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra.
"Dalam operasi tersebut, TNI AL mengerahkan KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Nala-363, KRI Pulau Fani-732, KRI Canopus-936, KAL Kumai II-13-51, serta pesawat CN-235 MPA P-8301, Helly AS 365 N3+ dan Helly Panther," jelasnya.
Pengerahan kapal dan pesawat tersebut menjadi bagian dari upaya maksimal tim SAR untuk menemukan seluruh korban KM Virgo Transport 8. Operasi akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang terlibat hingga proses pencarian dan pertolongan dinyatakan selesai.
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