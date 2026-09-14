Bak Film Titanic: Detik-detik Penumpang Virgo Transport 8 Lompat ke Laut Sebelum Karam

JawaPos.com – Sejumlah korban selamat Kapal Virgo Transport 8 mengaku lompat ke Laut saat kapal mulai miring, lalu bertahan menggunakan life jacket.

Upaya mereka menyelamatkan diri Bak Adegan di film Titanic. Dalam kepanikan, para penumpang berupaya menjauh dari kapal sebelum terbalik, karena khawatir ikut karam.

Salah seorang korban, Rinto Ararap (33), warga Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mengaku naik Kapal Virgo Transport 8 bersama 14 rekannya.

Mereka hendak menuju Kalimantan Tengah untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit.

Saat kejadian, Rinto belum tidur. Ia dan sejumlah rekannya berada di lantai tiga kapal.

Dilansir dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Sebelum kapal mulai oleng, Rinto mendengar suara seperti benda retak. Mereka sempat mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak menemukannya.

“Kejadiannya singkat. Tidak lama setelah terdengar bunyi itu, kapal langsung oleng dan miring. Setelah itu perlahan-lahan karam,” terang Rinto.

Kepanikan langsung terjadi. Para penumpang berusaha mencari jalan keluar dan perlengkapan untuk menyelamatkan diri.

Mereka kemudian mendapatkan rompi pelampung atau life jacket. Saat itu, menurut Rinto, sebagian besar penumpang sedang tertidur.

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