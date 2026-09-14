Sebelum Terbalik, Kapal Virgo Transport 8 Dihantam Ombak dari Kanan

Salah satu penumpang selamat Kapal Virgo Transport 8 mendapatkan perawatan medis di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Minggu (13/9/2026) malam. (ANTARA/Firman)
JawaPos.com – Bangkai Kapal Virgo Transport 8 telah ditemukan dalam kondisi terbalik. Sebelum miring dan terbalik, kapal tersebut dihantam ombak dari sisi lambung kanan.
Kapal tersebut mengalami kecelakaan di laut Jawa pada Minggu (13/9) dini hari, diperkirakan sekitar pukul 02.00.
"Disampaikan oleh nakhoda Kapal Virgo tersebut terkait kejadian kemiringan kapal, ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan," kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso di Jakarta, dikutip Senin (14/9) sebagaimana dilansir dari Antara.
Berdasarkan data manifes, ada 243 orang yang berada dalam Kapal Virgo Transport 8, terdiri dari 213 penumpang dan 30 kru.
"Korban yang diselamatkan adalah 114, kemudian selamat 108, yang meninggal dunia enam. Yang masih dalam pencarian dalam hal ini kurang lebih 129 orang," paparnya.
Sebagian korban diyakini berada di dalam kapal, sebagian lagi terbawa arus menjauhi kapal.
Basarnas memastikan terus memaksimalkan upaya pencarian menggunakan unsur-unsur yang sekarang ini berada di lapangan, baik itu unsur laut maupun udara.
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Jawa Pos
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