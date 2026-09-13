Basarnas Kerahkan 15 Armada Cari 130 Korban Kapal Virgo Transport 8

JawaPos.com – Sedikitnya 15 armada laut dan udara dikerahkan untuk mencari korban Kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa pada Minggu (13/9) dini hari.

Ke-15 armada yang dikerahkan Basarnas itu meliputi 11 kapal, satu helikopter, dan tiga pesawat.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii menjelaskan, armada kapal yang dikerahkan berasal dari Banjarmasin, Surabaya dan Makassar, ditambah empat KRI TNI AL yang dilaporkan telah mendekati lokasi.

“Kapal Badan SAR Nasional yang ada di Banjarmasin, kemudian yang ada di Surabaya, dan juga yang ada di Makassar dikerahkan menuju lokasi kejadian,” kata Syafii dalam konferensi pers di Banjarmasin, Minggu (13/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

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Untuk pencarian dari udara, Pesawat dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, satu helikopter Polri, pesawat CN-235 TNI AL, serta satu pesawat Karavan BNPB diperbantukan dalam operasi.

Selain armada yang bergerak menuju lokasi, sejumlah kapal yang berada di sekitar perairan kejadian juga membantu operasi pencarian dan pertolongan.

Mereka menjadi bagian dari potensi SAR yang dikerahkan untuk mempercepat penanganan keadaan darurat.

Syafii mengatakan, operasi pencarian juga didukung unsur darat yang dikoordinasikan bersama jajaran TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta berbagai potensi SAR lainnya.

Pengerahan kekuatan dilakukan setelah Basarnas Command Center mendeklarasikan kondisi darurat kepada pengguna lalu lintas laut di kawasan Laut Jawa.