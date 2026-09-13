DPR Minta Investigasi Menyeluruh Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta dilakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.

Investigasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab insiden sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Sari turut menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas insiden yang menimpa kapal tersebut.

Dia berharap proses pencarian dan penanganan terhadap para korban dapat dilakukan secara maksimal oleh pihak terkait.

"Kami mengucapkan duka cita/bela sungkawa terhadap para korban. Dan kami juga prihatin atas kejadian ini. Dan kita ingin, dan kita meminta untuk diinvestigasi secara menyeluruh apa yang menjadi penyebab kejadian tersebut, sehingga di kemudian hari tidak terulang kembali," kata Sari Yuliati ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (13/9).

Menurut Sari, hasil investigasi harus menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, apabila ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian dalam insiden tersebut.

"Setelah investigasi dilakukan, harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab akan kejadian tersebut dan tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Ketua Umum PPK KOSGORO 1957 itu menambahkan, DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan penanganan insiden tersebut serta proses investigasi berjalan sebagaimana mestinya.

"Pasti. Kita akan melakukan fungsi pengawasan kita," jelasnya.