DPR Minta Investigasi Menyeluruh Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) bersama Kepala Basarnas Mohammad Syafii saat konferensi pers penanganan kecelakaan Kapal Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)
JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta dilakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.
Investigasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab insiden sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Sari turut menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas insiden yang menimpa kapal tersebut.
Dia berharap proses pencarian dan penanganan terhadap para korban dapat dilakukan secara maksimal oleh pihak terkait.
"Kami mengucapkan duka cita/bela sungkawa terhadap para korban. Dan kami juga prihatin atas kejadian ini. Dan kita ingin, dan kita meminta untuk diinvestigasi secara menyeluruh apa yang menjadi penyebab kejadian tersebut, sehingga di kemudian hari tidak terulang kembali," kata Sari Yuliati ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (13/9).
Menurut Sari, hasil investigasi harus menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, apabila ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian dalam insiden tersebut.
"Setelah investigasi dilakukan, harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab akan kejadian tersebut dan tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Ketua Umum PPK KOSGORO 1957 itu menambahkan, DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan penanganan insiden tersebut serta proses investigasi berjalan sebagaimana mestinya.
"Pasti. Kita akan melakukan fungsi pengawasan kita," jelasnya.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, menjelaskan bahwa informasi mengenai hilangnya kapal diterima Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 WITA dari pihak terkait.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022