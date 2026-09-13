Kapal Virgo Transport 8 Terbalik: Mengapa Gelombang 2 Meter di Laut Jawa Sangat Mematikan?

Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya - Banjarmasin. (Instagram pt.virgokaryashipping)
JawaPos.com - Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dilaporkan hilang kontak kemudian ditemukan terbalik di perairan Laut Jawa saat bertolak dari Surabaya ke Banjarmasin.
Tragedi tersebut jadi teguran keras bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh digantungkan pada keberuntungan semata. Keselamatan harus didasari pada pemahaman mendalam soal laut dan cuaca.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Dr. Daryono, menegaskan pentingnya pemahaman sains oseanografi, meteorologi, serta kepatuhan terhadap regulasi baku sebelum kapal melepas tali tambat dari dermaga.
"Keselamatan di laut tidak boleh diserahkan pada keberuntungan semata, melainkan harus dilandasi pemahaman sains oseanografi, meteorologi, serta regulasi baku keselamatan pelayaran," ujar Daryono, Minggu (13/9).
Bahaya Navigasi di Crossing Zone dan Shoaling Effect
Salah satu ancaman terbesar dalam olah gerak kapal adalah navigasi di zona melintang (crossing zone). Kondisi ini terjadi saat rute pelayaran memotong arah arus laut secara tegak lurus.
Hantaman arus kuat dari lambung (cross-current) bisa merusak stabilitas kapal. Hal ini memicu drift angle dan bahkan bisa membalikkan kapal jika tidak diperhitungkan dengan cermat.
Oleh karena itu, regulasi mewajibkan nakhoda melakukan passage planning secara menyeluruh dari dermaga asal hingga dermaga tujuan (berth to berth). Hal ini untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi di perairan.
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