Kondisi Kapal Virgo Transport 8 Terbalik dan Mengapung di Laut Jawa

JawaPos.com - Penampakan visual kapal Virgo Transport 8 diabadikan melalui pantauan udara Helikopter Dauphin HR-3601 milik Basarnas di lokasi kejadian.

Kapal itu sempat dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9) dini hari dan kini ditemukan dalam posisi terbalik, tetapi belum tenggelam sepenuhnya.

Berdasarkan tangkapan layar dokumentasi video Helly HR-3601 Basarnas, terlihat lambung bawah kapal berwarna merah dan kehitaman sepenuhnya menghadap ke atas permukaan air laut.

Kapal tampak mengapung dan dihantam gelombang air laut yang memunculkan buih-buih putih di sekeliling badan kapal.

Dari pantauan udara tersebut, tampak pula sekoci atau rakit penolong (life raft) berwarna jingga-hitam mengapung tak jauh dari lokasi badan kapal yang terbalik. Keberadaan rakit penolong di tengah lautan lepas ini menjadi titik fokus pencarian tim SAR gabungan.

Keterangan Menteri Perhubungan dan Penyebab Kecelakaan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi bahwa posisi fisik kapal saat ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan.

"Informasi yang kami dapatkan dari helikopter, itu terbalik. Belum tenggelam," ujar Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Posko SAR Nasional KM Virgo Transport 8, Banjarmasin, Minggu (13/9).

Dudy menjelaskan bahwa armada pencari saat ini difokuskan mengelilingi titik koordinat kecelakaan untuk menyisir para korban yang terbawa arus.