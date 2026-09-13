MV Haida Tiba di Banjarmasin Bawa 49 Penumpang Selamat Kapal Virgo Transport 8

MV Haida tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9) petang, membawa 49 penumpang selamat dalam tenggelam Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. (ANTARA/Firman)
JawaPos.com - MV Haida tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, membawa 49 penumpang selamat dalam tenggelam Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Minggu (13/9).
"Saat ini proses penurunan para korban dari kapal ke bus yang telah disediakan di dermaga," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Khamid di Banjarbaru, Minggu.
Selanjutnya, korban selamat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan kesehatan.
Ia menjelaskan mereka yang membutuhkan perawatan lebih lanjut akan dirawat inap di rumah sakit setempat, salah satunya Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin yang telah menyiapkan ruang perawatan bagi korban Kapal Virgo.
Saat ini, total korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 103 orang dengan 97 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.
Baca Juga:Keluarga Penumpang Virgo Transport 8 Berdatangan ke Posko Tanjung Perak, Mencari Kabar Kerabat
Hingga saat ini, masih terdapat 140 orang belum masuk dalam daftar korban yang telah dievakuasi dari total 243 orang penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang nahas itu. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022