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Senin, 14 September 2026 | 01.07 WIB

MV Haida Tiba di Banjarmasin Bawa 49 Penumpang Selamat Kapal Virgo Transport 8

MV Haida tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9) petang, membawa 49 penumpang selamat dalam tenggelam Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. (ANTARA/Firman) - Image

MV Haida tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9) petang, membawa 49 penumpang selamat dalam tenggelam Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. (ANTARA/Firman)

JawaPos.com - MV Haida tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, membawa 49 penumpang selamat dalam tenggelam Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Minggu (13/9).

"Saat ini proses penurunan para korban dari kapal ke bus yang telah disediakan di dermaga," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Khamid di Banjarbaru, Minggu.

Selanjutnya, korban selamat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan kesehatan.

Ia menjelaskan mereka yang membutuhkan perawatan lebih lanjut akan dirawat inap di rumah sakit setempat, salah satunya Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin yang telah menyiapkan ruang perawatan bagi korban Kapal Virgo.

Saat ini, total korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 103 orang dengan 97 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.

Hingga saat ini, masih terdapat 140 orang belum masuk dalam daftar korban yang telah dievakuasi dari total 243 orang penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang nahas itu. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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