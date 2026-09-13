Soal Insiden KM Virgo Transport 8, Kemenhub Ungkap Fakta Penting

Kapal Virgo Transport 8 dinyatakan hilang kontak dan diyakini tenggelam di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). (Instagram @pt.virgokaryashipping)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Laut mengungkapkan kronologi detik-detik kapal penumpang KMP Virgo Transport 8 mengalami kemiringan atau listing hingga lost contact di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9) dini hari.
Kapal berukuran 8.540 GT tersebut bertolak dari Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin sebelum insiden terjadi. Kepala Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto menjelaskan, kapal yang membawa ratusan penumpang dan belasan kru ini mulai mengalami kendala teknis serta hilang kontak di sekitar perairan Masalembo sekitar pukul 02.00 LT.
"Kami telah merespons cepat laporan insiden yang dialami KMP Virgo Transport 8 di wilayah perairan Masalembo. Fokus dan prioritas utama kami saat ini adalah keselamatan seluruh pihak yang berada di atas kapal melalui pengerahan operasi penyelamatan yang terkoordinasi," ujar Heri pada Minggu (13/9).
Data Manifes dan Evakuasi Korban
Berdasarkan data manifes resmi, kapal yang dinakhodai Arief Yunianto dan dioperasikan oleh PT Virgo Karya Shipping tersebut mengangkut total 243 orang. Rinciannya terdiri dari 30 kru, 27 mitra kerja, 59 penumpang dewasa, satu anak-anak, serta 126 sopir dan kernet, beserta muatan 89 unit kendaraan.
Upaya penyelamatan langsung digelar oleh tim SAR gabungan bersama BASARNAS Banjarmasin, KN Kunyit milik Distrik Navigasi Banjarmasin, serta bantuan kapal melintas seperti KM Hai Da, MT Mau Ha, dan TB TCP.
"Data sementara, sebanyak 107 orang penumpang telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara proses pencarian dan pendataan lebih lanjut terus berlangsung," kata Heri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022