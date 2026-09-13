KPP Balikpapan Kirim Tim Perkuat Operasi Pencarian Kapal Virgo Transport 8

Kepala KPP Balikpapan Dody Setiawan Suwondo (kiri) memberi pengarahan, sebelum memberangkatkan tim ke Banjarmasin, pada Minggu (13/9/2026) (ANTARA/Humas KPP Balikpapan)
JawaPos.com - Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Balikpapan mengirim tim SAR menggunakan Kapal Negara SAR Wisanggeni untuk memperkuat operasi pencarian Kapal Virgo Transport 8.
"Pengerahan dukungan tersebut dilakukan setelah kami menerima permintaan bantuan resmi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, Kalimantan Selatan," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, Dody Setiawan Suwondo di Balikpapan, Minggu.
Ia pun telah memberangkatkan Kapal Negara (KN) SAR Wisanggeni pada pukul 14.40 waktu setempat untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan.
Kapal tersebut membawa personel serta peralatan SAR lengkap, baik untuk pencarian di permukaan air maupun penyelaman, apabila nanti dibutuhkan dalam operasi pencarian.
"KN SAR Wisanggeni membawa 29 personel yang terdiri dari 10 petugas penyelamat, 15 awak kapal, serta satu personel dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Dody.
Tim juga dilengkapi berbagai peralatan penunjang pencarian dan pertolongan, termasuk perlengkapan penyelaman guna memperluas jangkauan pencarian di bawah permukaan air.
Berdasarkan pemetaan awal, jarak dari Balikpapan menuju lokasi operasi diperkirakan mencapai 280 mil laut. Dengan mempertimbangkan kondisi pelayaran dan kecepatan kapal, perjalanan menuju lokasi diperkirakan memakan waktu sekitar 15 hingga 18 jam.
Seluruh pergerakan dan pelaksanaan operasi akan dikoordinasikan langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin selaku Koordinator Misi SAR.
"Mengenai waktu pelaksanaan pencarian, tentu hal ini akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan serta perkembangan situasi mendatang. Kami selalu siap memberikan dukungan penuh sesuai kebutuhan dan arahan dari Koordinator Misi Banjarmasin," kata Dody menjelaskan.
Ia juga memastikan bahwa seluruh personel dan peralatan telah dalam kondisi siap, guna mendukung operasi pencarian berjalan tanpa kendala.
Baca Juga:30 Ambulans Disiagakan Evakuasi Korban Kapal Virgo Transport 8 yang Hilang di Perairan Banjarmasin
"Kehadiran KN SAR Wisanggeni diharapkan dapat memperkuat kekuatan unsur pencarian, termasuk untuk mempercepat upaya menemukan dan memberikan pertolongan kepada seluruh pihak yang kemungkinan terdampak dalam kecelakaan kapal tersebut," kata Dody. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022