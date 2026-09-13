SAR Cari Penumpang Virgo Transport 8 Pakai Kapal Besar, Lawan Ombak 2,5 Meter

JawaPos.com - Kapal-kapal SAR berukuran besar dikerahkan untuk mencari 140 penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa, Minggu (13/9).

Penyebabnya, tinggi gelombang di Laut Jawa, khususnya di sekitar lokasi pencarian mencapai 2,5 meter.

Bila memaksakan menggunakan kapal kecil, justru akan membahayakan keselamatan tim SAR gabungan.

"Kami langsung mendapatkan laporan dari Nakhoda KN SAR Laksamana bahwa tinggi gelombang di lokasi kejadian antara 2 sampai 2,5 meter," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayanak, Minggu.

Kondisi gelombang tinggi itu, lanjut Putu, tentunya sangat berisiko bagi kapal yang ukurannya 40 meter.

"Kapal-kapal lain yang ukurannya lebih besar akan lebih kami prioritaskan untuk upaya pencarian di lapangan. Jadi kami upayakan semaksimal mungkin apa pun akan kami laksanakan untuk melaksanakan operasi SAR ini," jelasnya.

Upaya pencarian ini melibatkan TB Maha Ocean, TB TCP, kemudian MP Haida, KN SAR Laksamana, KRI Nala, KN Kunyit, dan 1 helikopter dari Basarnas.

Helikopter itu berangkat dari Surabaya langsung melaksanakan pencarian dari udara.