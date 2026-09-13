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Ardini Pramitha
Minggu, 13 September 2026 | 19.41 WIB

103 dari 243 Penumpang Kapal Transport Virgo 8 Berhasil Dievakuasi, Kini Cari 140 Orang Lainnya

Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya - Banjarmasin (Antara/Instagram pt.virgokaryashipping) - Image

Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya - Banjarmasin (Antara/Instagram pt.virgokaryashipping)

JawaPos.com - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 103 dari 243 penumpang Kapal Transport Virgo 8 yang hilang kontak di perairan Banjarmasin pada Minggu (13/9). Satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan berdasarkan update pukul 12.00 WITA total ada 103 penumpang yang berhasil dievakuasi.

"Ada penumpang-penumpang yang sampai dengan pukul 12.00 sudah berhasil terevakuasi oleh unsur yang ada di lokasi. Dapat kami informasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang," kata Putu saat konferensi pers.

Putu merinci ratusan penumpang yang berhasil dievakuasi itu dari beberapa kapal. TB Mauhaw XI mengevakuasi 16 orang, detailnya 15 selamat dan satu penumpang meninggal dunia. Kemudian TB TCP mengevakuasi 38 penumpang dan selurunya selamat.

"MV Haida mengevakuasi 49 orang dalam kondisi selamat sehingga total penumpang yang telah berhasil dievakuasi dari Kapal Virgo Transport 8 mencapai 103 orang hingga pembaruan operasi SAR pada Minggu siang," jelasnya.

Editor: Diar Candra
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