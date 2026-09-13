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Djati Waluyo
Minggu, 13 September 2026 | 20.25 WIB

Kapal Tanker Pertamina Evakuasi 16 Korban KMP Virgo Transport 08 di Laut Jawa

Ilustrasi kapal tanker Pertamina. (Dok/Pertamina) - Image

Ilustrasi kapal tanker Pertamina. (Dok/Pertamina)

JawaPos.com - Kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patra Niaga mengevakuasi sedikitnya 16 korban KMP Virgo Transport 08, yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9).

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan, MT Mauhau saat itu tengah berlayar dari Banjarmasin menuju Tuban.

Nakhoda dan awak kapal menerima informasi mengenai kecelakaan tersebut melalui radio Very High Frequency (VHF).

Mengetahui adanya kapal yang tenggelam di sekitar jalur pelayarannya, nakhoda dan awak MT Mauhau langsung menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi korban.

Kitty mengatakan, hingga laporan terakhir, sebanyak 16 orang berhasil dievakuasi ke atas MT Mauhau, termasuk nakhoda KMP Virgo Transport 08.

Salah satu korban dilaporkan mengalami luka pada bagian kaki dan saat ini mendapatkan penanganan dari awak kapal MT Mauhau.

“Begitu menerima informasi adanya kapal yang tenggelam, Nakhoda dan crew MT Mauhau segera mengambil langkah untuk membantu proses penyelamatan. Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, dan kami bersyukur hingga saat ini 16 korban telah berhasil dievakuasi ke atas kapal,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (13/9).

Dalam proses penyelamatan, MT Mauhau juga berkoordinasi dengan Basarnas Banjarmasin.

Tim Basarnas saat ini bergerak menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban.

Selain MT Mauhau, sejumlah kapal lain turut membantu proses penyelamatan, di antaranya TB TCP 205 dan KMP Haidar.

Editor: Bayu Putra
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