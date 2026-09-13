Keluarga Penumpang Virgo Transport 8 Terus Memantau Informasi di Pelabuhan Trisakti

Konferensi pers Tim SAR soal pencarian kapal Virgo 8 (Dok Tim SAR)
JawaPos.com - Keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8 menanti kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu (13/9). Pencarian kepada kapal yang hilang Minggu pada dini hari itu terus dilakukan Basarnas di kawasan Laut Jawa.
Sebagaimana diberitakan Antara, di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu (13/9) sejumlah keluarga penumpang terlihat berkumpul di lobi terminal penumpang sambil menunggu informasi terbaru mengenai keberadaan kapal yang membawa 243 orang tersebut. Update terakhir 103 penumpang sudah dievakuasi dengan satu orang dalam kondisi meninggal dunia.
Keluarga penumpang memilih menunggu di area lobi terminal sambil mengikuti perkembangan informasi terkait pencarian kapal yang hingga saat itu masih menjadi perhatian mereka. Sejumlah keluarga tampak datang dan berkumpul bersama kerabat lainnya di sekitar ruang tunggu penumpang, sementara aktivitas di terminal tetap berlangsung di tengah situasi pencarian dan pertolongan.
Keluarga yang menunggu juga terlihat memperhatikan informasi yang disampaikan petugas maupun pihak terkait di kawasan pelabuhan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai keberadaan kapal dan kondisi penumpang.
Keberadaan keluarga di Pelabuhan Trisakti sekaligus menunjukkan pentingnya penyampaian informasi secara berkala selama operasi pencarian berlangsung agar perkembangan upaya pencarian dan rencana evakuasi dapat diketahui keluarga penumpang.
Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan tim SAR dikerahkan untuk mencari Virgo Transport 8 setelah kapal tersebut dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.
“Posisi terakhir kapal yang diterima berada sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin,” katanya dalam konferensi pers.
Putu mengatakan kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah sebelumnya menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin menerima laporan mengenai hilang kontak kapal pada pukul 04.10 WITA dari General Manager PT Virgo Yoel Rihi, setelah kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu (12/9) pukul 10.13 GMT.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022