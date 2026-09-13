Keluarga Penumpang Virgo Transport 8 Terus Memantau Informasi di Pelabuhan Trisakti

JawaPos.com - Keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8 menanti kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu (13/9). Pencarian kepada kapal yang hilang Minggu pada dini hari itu terus dilakukan Basarnas di kawasan Laut Jawa.

Sebagaimana diberitakan Antara, di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu (13/9) sejumlah keluarga penumpang terlihat berkumpul di lobi terminal penumpang sambil menunggu informasi terbaru mengenai keberadaan kapal yang membawa 243 orang tersebut. Update terakhir 103 penumpang sudah dievakuasi dengan satu orang dalam kondisi meninggal dunia.

Keluarga penumpang memilih menunggu di area lobi terminal sambil mengikuti perkembangan informasi terkait pencarian kapal yang hingga saat itu masih menjadi perhatian mereka. Sejumlah keluarga tampak datang dan berkumpul bersama kerabat lainnya di sekitar ruang tunggu penumpang, sementara aktivitas di terminal tetap berlangsung di tengah situasi pencarian dan pertolongan.

Keluarga yang menunggu juga terlihat memperhatikan informasi yang disampaikan petugas maupun pihak terkait di kawasan pelabuhan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai keberadaan kapal dan kondisi penumpang.

Keberadaan keluarga di Pelabuhan Trisakti sekaligus menunjukkan pentingnya penyampaian informasi secara berkala selama operasi pencarian berlangsung agar perkembangan upaya pencarian dan rencana evakuasi dapat diketahui keluarga penumpang.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan tim SAR dikerahkan untuk mencari Virgo Transport 8 setelah kapal tersebut dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

“Posisi terakhir kapal yang diterima berada sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin,” katanya dalam konferensi pers.

Putu mengatakan kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah sebelumnya menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin.