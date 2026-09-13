Kronologi KM Virgo Transport 8 Tenggelam di Laut Jawa, 140 Orang Masih Hilang

JawaPos.com - Sebanyak 140 orang masih dinyatakan hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, yang dilaporkan hilang kontak dan diyakini tenggelam di perairan Laut Jawa.

Kapal tersebut diduga mengalami persoalan setelah menghadapi kondisi cuaca buruk di Laut Jawa.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, menjelaskan, informasi hilangnya kapal diterima Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 WITA.

Berdasarkan laporan awal, insiden tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 WITA.

Baca Juga:Versi BMKG Kondisi Cerah Saat Kapal Virgo Transport 8 Berangkat dari Surabaya

"Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin," kata I Putu Sudayana dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu (12/9) pukul 10.13 GMT.

Posisi terakhir yang diterima, kapal berada di perairan Laut Jawa, dengan jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 04.30 WITA Kantor SAR Banjarmasin mengirim satu tim rescue berjumlah enam personel menggunakan Rescue Car D-Max menuju Dermaga SAR Basirih.

"Tim selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksmana 241, dengan estimasi waktu tempuh sekitar lima jam," ungkapnya.

Baca Juga:30 Ambulans Relawan Siaga di Banjarmasin untuk Korban Kapal Virgo Transport 8