KM Virgo Transport 8 yang Hilang Kontak di Laut Jawa Ternyata Kapal Jepang Buatan 1987

KM Virgo Transport 8, kapal rute Surabaya–Banjarmasin yang membawa 240 penumpang, dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa. (Vessel Finder)
JawaPos.com — Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya–Banjarmasin yang hilang kontak di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026), merupakan kapal buatan Jepang.
Riwayat kapal ini turut menjadi perhatian karena KM Virgo Transport 8 ternyata bukan kapal yang baru beroperasi. Berdasarkan data situs pemantauan kapal yang diberikan, kapal tersebut sebelumnya bernama Ferry Kurushima dan rampung dibangun pada 1987 di galangan kapal Shin Kurushima Onishi.
Artinya, kapal yang kini melayani rute Surabaya–Banjarmasin tersebut telah berusia sekitar 39 tahun pada 2026.
Ferry Kurushima sebelumnya juga memiliki riwayat operasi di Jepang. Kapal tersebut terakhir kali melayani penumpang di Negeri Sakura pada 30 Juni 2025 dengan rute antara Pelabuhan Kokura dan Pelabuhan Matsuyama.
Setelah perjalanan terakhirnya di Jepang, kapal tersebut kemudian diketahui beroperasi sebagai KM Virgo Transport 8 di Indonesia.
Perubahan nama dan rute itu membuat riwayat Ferry Kurushima menjadi bagian penting untuk memahami identitas kapal yang kini dilaporkan kehilangan kontak dalam perjalanan menuju Banjarmasin.
Titik Terakhir Kapal
Informasi mengenai keberadaan terakhir kapal menjadi sangat penting dalam situasi ini karena titik koordinat telah diketahui secara spesifik.
Kapal berusia 39 tahun itu terakhir terdeteksi di wilayah perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekitar 80 nautical mile (NM) dari Dermaga SAR Basirih.
Kantor SAR Banjarmasin mencatat posisi terakhir pada 4°31'51.82"S 114°2'6.88"E dengan arah pelayaran 203,94°.
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