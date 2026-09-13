Helikopter dan Kapal SAR Surabaya Bergerak Cari Kapal Virgo 8 yang Hilang

SAR Surabaya kirim helikopter untuk membantu cari Kapal Viro Transport 8 yang hilang di perairan Banjarmasin (Dok SAR Surabaya).
JawaPos.com - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya mengirimkan Helikopter HR-3601 dan KN SAR 249 Permadi untuk membantu melakukan pencarian Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Banjarmasin pada Minggu (13/9) dini hari.
Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menjelaskan Helikopter HR 3601 diberangkatkan dari Skuadron 400 Lanudal Juanda pada pukul 08.22 WIB. "Helikopter dengan lima kru dan 2 rescuer Kantor SAR Surabaya diperkirakan tiba di Banjarmasin sekitar pukul 10.31 WIB," kata Nanang dalam keterangan pers yang diterima Minggu (13/9).
Sementara KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu (13/09) pukul 08.30 WIB untuk menuju area pencarian Kapal Virgo Transport 8.
KN SAR 249 Permadi berangkat diawaki oleh 11 orang kru kapal dan membawa 4 orang rescuer Kantor SAR Surabaya juga 2 orang Polairud Polda Jatim. "Dengan kecepatan 14 knots, KN SAR Permadi diperkirakan tiba di area pencarian pada pukul 21.30 WIB nanti," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 penumpang hilang kontak pukul 02.00 setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin.
Kantor SAR Banjarmasin yang menerima informasi ini langsung memberangkatkan satu tim rescue menuju Dermaga SAR Basirih pada pukul 04.30 WITA untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksmana 241 dengan estimasi waktu tempuh sekitar lima jam.
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