Helikopter dan Kapal SAR Surabaya Bergerak Cari Kapal Virgo 8 yang Hilang

JawaPos.com - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya mengirimkan Helikopter HR-3601 dan KN SAR 249 Permadi untuk membantu melakukan pencarian Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Banjarmasin pada Minggu (13/9) dini hari.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menjelaskan Helikopter HR 3601 diberangkatkan dari Skuadron 400 Lanudal Juanda pada pukul 08.22 WIB. "Helikopter dengan lima kru dan 2 rescuer Kantor SAR Surabaya diperkirakan tiba di Banjarmasin sekitar pukul 10.31 WIB," kata Nanang dalam keterangan pers yang diterima Minggu (13/9).

Sementara KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu (13/09) pukul 08.30 WIB untuk menuju area pencarian Kapal Virgo Transport 8.

KN SAR 249 Permadi berangkat diawaki oleh 11 orang kru kapal dan membawa 4 orang rescuer Kantor SAR Surabaya juga 2 orang Polairud Polda Jatim. "Dengan kecepatan 14 knots, KN SAR Permadi diperkirakan tiba di area pencarian pada pukul 21.30 WIB nanti," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 penumpang hilang kontak pukul 02.00 setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin.