30 Ambulans Relawan Siaga di Banjarmasin untuk Korban Kapal Virgo Transport 8

Koordinator Relawan BPK Gamer Yuka Banjarmasin, Gapuri (tengah) mempersiapkan ambulans untuk korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)
JawaPos.com – Sedikitnya 30 ambulans relawan disiapkan Basarnas untuk menangani korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9).
Sebelum kecelakaan dan tenggelam, Kapal Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.
Koordinator Relawan BPK Gamer Yuka Banjarmasin Gapuri, mengatakan, pihaknya menerima arahan dari Basarnas untuk menyiagakan ambulans relawan di dekat ddermaga.
Ambulans itu disiapkan uuntuk menghadapi kemungkinan kedatangan korban yang membutuhkan pertolongan medis maupun evakuasi.
“Kalau kita lihat dari informasi tadi, ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang macam-macam,” ujar Gapuri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebagaimana dilansir dari Antara.
Menurut Gapuri, ambulans relawan disiapkan untuk membantu proses penanganan korban ketika tiba di lokasi.
Ambulans akan fokue menangani korban yang kondisinya gawat, sebelum mendapat penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
Ambulans yang disiagakan relawan telah dilengkapi sejumlah perlengkapan pendukung pertolongan awal.
Antara lain oksigen, tandu, sarung tangan lateks, dan masker yang dapat digunakan menyesuaikan kondisi korban.
Gapuri mengatakan, sejumlah ambulans relawan sudah berada di lokasi sejak pagi dan terus berdatangan hingga siang ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022