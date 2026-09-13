30 Ambulans Relawan Siaga di Banjarmasin untuk Korban Kapal Virgo Transport 8

JawaPos.com – Sedikitnya 30 ambulans relawan disiapkan Basarnas untuk menangani korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9).

Sebelum kecelakaan dan tenggelam, Kapal Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Koordinator Relawan BPK Gamer Yuka Banjarmasin Gapuri, mengatakan, pihaknya menerima arahan dari Basarnas untuk menyiagakan ambulans relawan di dekat ddermaga.

Ambulans itu disiapkan uuntuk menghadapi kemungkinan kedatangan korban yang membutuhkan pertolongan medis maupun evakuasi.

Baca Juga:Kapal Tanker Pertamina Evakuasi 16 Korban KMP Virgo Transport 08 di Laut Jawa

“Kalau kita lihat dari informasi tadi, ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang macam-macam,” ujar Gapuri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Gapuri, ambulans relawan disiapkan untuk membantu proses penanganan korban ketika tiba di lokasi.

Ambulans akan fokue menangani korban yang kondisinya gawat, sebelum mendapat penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.

Ambulans yang disiagakan relawan telah dilengkapi sejumlah perlengkapan pendukung pertolongan awal.

Antara lain oksigen, tandu, sarung tangan lateks, dan masker yang dapat digunakan menyesuaikan kondisi korban.

Baca Juga:RS Bhayangkara Banjarmasin Disiagakan untuk Rawat Korban Kapal Virgo Transport 8