RS Bhayangkara Banjarmasin Disiagakan untuk Rawat Korban Kapal Virgo Transport 8

JawaPos.com - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan atensi atas insiden Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa.

Saat ini, Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Banjarmasin disiagakan untuk membantu penanganan korban kapal tersebut.

"Petugas medis dan seluruh sarana pendukung sudah disiagakan saat ini," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombespol Nur Khamid di Banjarbaru, Minggu (13/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan layanan rumah sakit disiapkan sesuai kebutuhan para korban yang nantinya ditemukan.

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Saat ini, kata dia, Tim BidDokkes Polda Kalsel tengah berkoordinasi dengan unsur terkait perihal mitigasi dampak kecelakaan laut tersebut.

"Semua hal terus dikoordinasikan agar penanganan bisa cepat," lanjut perwira dengan tiga melati di pundak itu.

Saat ini, tuturnya, Polda Kalsel masih fokus membantu proses evakuasi para korban di tengah laut yang dikoordinir Basarnas Banjarmasin.

"Semua unsur kekuatan kita dikerahkan semaksimal mungkin dalam membantu proses evakuasi ini," ucapnya.

Diketahui, Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang.

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