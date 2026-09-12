Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Kemenimipas bergerak cepat memproses pemulangan 82 WNI yang menjalani detensi karena masalah keimigrasian. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, bergerak cepat memproses pemulangan 82 warga negara Indonesia yang menjalani detensi karena masalah keimigrasian.
Sebanyak 82 WNI tersebut menjalani deteksi di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Ssmenyih, dan DTI Beranang, Malaysia.
”Kami melakukan pengecekan dengan Dirjen Imigrasi. Kerja sama kami cukup baik dengan imigrasi Malaysia. Nanti kita segera upayakan pemulangan. Kalau surat sudah lengkap paling lama 10 hari mereka bisa kembali ke Indonesia," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dilansir dari Antara, Sabtu (12/9).
Dia menjelaskan, pemulangan 82 WNI dari dua DTI di Malaysia itu merupakan tindak lanjut atas kunjungan kerja Menteri Agus, bersama Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko ke DTI Semenyih pada 4 September 2026.
Dalam kunjungan kerja ke Malaysia pekan lalu, pihaknya telah menyampaikan komitmen penyelesaian tersebut secara langsung.
Realisasi pemulangan yang terlaksana tepat satu minggu setelah instruksi tersebut mencakup 51 WNI dari DTI Semenyih, yang terdiri dari 32 laki-laki, 14 perempuan, dan lima anak perempuan.
Selain itu, turut dipulangkan 31 WNI dari DTI Beranang yang meliputi 22 laki-laki dan sembilan perempuan.
Dia memastikan 82 WNI yang dipulangkan tersebut telah menyelesaikan proses hukum dan keimigrasian di Malaysia serta telah mengantongi dokumen perjalanan resmi.
Proses pemberangkatan ke Tanah Air pada Jumat (11/9) dilakukan secara bertahap dan terbagi ke dalam tiga kloter.
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