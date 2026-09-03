Manfaatkan Momen CFD, Imigrasi Pasuruan Buka Layanan Pasporia di MPP Poncol

JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen keimigrasian. Kemudahan itu hadir dalam inovasi layanan bertajuk Pasporia.

Pasporia oleh Imigrasi Pasuruan digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Poncol, Kota Pasuruan, pada Minggu (9/8). Bertepatan dengan momen Car Free Day (CFD).

Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian (Yanverdok) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Raden Viddhi Bimo Susaty menegaskan langkah strategis ini diambil sebagai upaya jemput bola dan mempermudah masyarakat.

"Sekaligus memperkenalkan berbagai layanan keimigrasian yang telah tersedia di MPP Poncol," ujarnya Kamis (3/9).

Layanan yang disediakan dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah permohonan paspor. Masyarakat juga dapat memperoleh penjelasan langsung dari petugas terkait persyaratan dan proses permohonan paspor.

Pelaksanaan Pasporia sengaja digelar akhir pekan. Tujuannya tentu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat utamanya kelas pekerja yang ingin membuat paspor dan tidak mengorbankan jadwal kerja saat hendak mengurus paspor.

Pasporia akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. “Kami berkomitmen agar Pasporia dapat menjadi kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Tidak hanya memberikan pelayanan permohonan paspor, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai layanan keimigrasian,” ucapnya.