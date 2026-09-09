Nama Berubah, Lokasi Tetap: Kantor Imigrasi Surabaya Kini Bernama Imigrasi Juanda

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi mengalami perubahan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda.
JawaPos.com — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya memiliki nama resmi baru. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda. Perubahan itu ditetapkan melalui keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 6 Agustus 2026.
Meski berganti nama namun lokasi pelayanan paspor tetap berada di tempat yang sama. Perubahan nomenklatur ini berlaku untuk kantor yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Perubahan nama itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 6 Agustus 2026 dan menjadi dasar perubahan nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
Bagi masyarakat, perubahan tersebut tidak perlu menimbulkan kebingungan saat hendak mengurus dokumen perjalanan. Sebab, penyesuaian yang dilakukan hanya menyangkut nama kantor. Sedangkan alamat kantor imigrasi maupun Unit Layanan Paspor (ULP) tetap berada di lokasi yang selama ini digunakan.
Bukan Pindah Kantor, Hanya Ganti Nomenklatur
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kini menggunakan nama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda. Penyesuaian nomenklatur ini merupakan bagian dari penataan nama dan klasifikasi Kantor Imigrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam keputusan yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026 itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda tercantum berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. Artinya, masyarakat tetap bisa menggunakan lokasi pelayanan yang selama ini dikenal sebagai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
Nama Baru Muncul di Aplikasi M-Paspor
Perubahan yang paling perlu diperhatikan pemohon berada pada aplikasi M-Paspor. Nama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya akan disesuaikan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda pada pilihan lokasi pelayanan. Pemohon paspor yang sebelumnya memilih kantor dengan nama Surabaya perlu menyesuaikan pilihan saat membuat permohonan melalui M-Paspor.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara