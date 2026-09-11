UGD Tak Muat, 179 Siswa SD Keracunan MBG di Lombok Dilarikan ke Kantor Camat

Sebagian murid SDN Beber mendapat perawatan dari petugas kesehatan Puskesmas Pringgarata, Jumat (11/9). (Dewi/Lombok Post)
JawaPos.com - Sebanyak 179 siswa sekolah dasar (SD) mendadak dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, Lombok Tengah, akibat diduga keracunan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (11/9) pukul 14.00 WITA.
Kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas membuat UGD Puskesmas Pringgarata tidak mampu menampung seluruh korban. Penanganan darurat pun terpaksa dialihkan ke kantor Kecamatan.
Camat Pringgarata, Lalu Winata Kusuma, membenarkan pengalihan penanganan para siswa tersebut ke kantornya akibat keterbatasan ruang di puskesmas.
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"Karena penuh di Puskesmas sebagian dibawa kemari, setelah tiga jam observasi mereka kita pulangkan," ungkap Lalu.
Dokter penanggung jawab Puskesmas Pringgarata, dr. Dessy Jumianita, mengonfirmasi lonjakan pasien yang masuk ke tempatnya.
"Untuk korban murid yang dibawa kesini sebanyak 179 orang, selebihnya dievakuasi ke empat lokasi, ada ke Puskesmas Bagu," ujar dr. Dessy Jumianita dikutip dari Lombokpost (JawaPos Group), Jumat (11/9).
Kepolisian Cek Dapur Penyedia Makanan
Menanggapi insiden ini, jajaran kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk memantau penanganan medis para korban sekaligus memulai proses penyelidikan.
Kapolresta Lombok Tengah, Kombes Pol. Hariyanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memeriksa kondisi kesehatan murid di Puskesmas Pringgarata serta mengecek kondisi dapur penyedia makanan.
Berdasarkan pendataan awal pihak kepolisian, kasus ini berdampak pada murid dari beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Batukliang, di antaranya SDN Beber, Repok Puyung, dan Serambi Daya.
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