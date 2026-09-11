Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 11 September 2026 | 23.07 WIB

UGD Tak Muat, 179 Siswa SD Keracunan MBG di Lombok Dilarikan ke Kantor Camat

Sebagian murid SDN Beber mendapat perawatan dari petugas kesehatan Puskesmas Pringgarata, Jumat (11/9). (Dewi/Lombok Post) - Image

Sebagian murid SDN Beber mendapat perawatan dari petugas kesehatan Puskesmas Pringgarata, Jumat (11/9). (Dewi/Lombok Post)

JawaPos.com - Sebanyak 179 siswa sekolah dasar (SD) mendadak dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, Lombok Tengah, akibat diduga keracunan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (11/9) pukul 14.00 WITA.

Kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas membuat UGD Puskesmas Pringgarata tidak mampu menampung seluruh korban. Penanganan darurat pun terpaksa dialihkan ke kantor Kecamatan.

Camat Pringgarata, Lalu Winata Kusuma, membenarkan pengalihan penanganan para siswa tersebut ke kantornya akibat keterbatasan ruang di puskesmas.

"Karena penuh di Puskesmas sebagian dibawa kemari, setelah tiga jam observasi mereka kita pulangkan," ungkap Lalu.

Dokter penanggung jawab Puskesmas Pringgarata, dr. Dessy Jumianita, mengonfirmasi lonjakan pasien yang masuk ke tempatnya. 

"Untuk korban murid yang dibawa kesini sebanyak 179 orang, selebihnya dievakuasi ke empat lokasi, ada ke Puskesmas Bagu," ujar dr. Dessy Jumianita dikutip dari Lombokpost (JawaPos Group), Jumat (11/9).

Kepolisian Cek Dapur Penyedia Makanan

Menanggapi insiden ini, jajaran kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk memantau penanganan medis para korban sekaligus memulai proses penyelidikan.

Kapolresta Lombok Tengah, Kombes Pol. Hariyanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memeriksa kondisi kesehatan murid di Puskesmas Pringgarata serta mengecek kondisi dapur penyedia makanan.

Berdasarkan pendataan awal pihak kepolisian, kasus ini berdampak pada murid dari beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Batukliang, di antaranya SDN Beber, Repok Puyung, dan Serambi Daya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alasan Kepala SDN 1 Sumberagung Bantul Minta SPPG Lakukan Home Visit ke Siswa Diduga Keracunan - Image
Nasional

Alasan Kepala SDN 1 Sumberagung Bantul Minta SPPG Lakukan Home Visit ke Siswa Diduga Keracunan

Jumat, 11 September 2026 | 20.51 WIB

Hasil Penyisiran 27 Ribu Dapur MBG, Kepala BGN:  Setengahnya Belum Lolos SPS Kedua - Image
Nasional

Hasil Penyisiran 27 Ribu Dapur MBG, Kepala BGN:  Setengahnya Belum Lolos SPS Kedua

Jumat, 11 September 2026 | 17.21 WIB

BGN Evaluasi Total 172 SPPG di Pati Buntut Kasus Keracunan MBG - Image
Nasional

BGN Evaluasi Total 172 SPPG di Pati Buntut Kasus Keracunan MBG

Jumat, 11 September 2026 | 16.16 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore