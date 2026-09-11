Siswi SMK Berastagi yang Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG Dirujuk ke RSCM

JawaPos.com - FP, Siswi SMK Berastagi, Karo, Sumatera Utara dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut usai keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

FP sebelumnya dilaporkan keluarga mengalami kejang hingga hilang ingatan usai diduga keracunan menu MBG dan kini tengah berobat di RSUP Adam Malik Medan.

"Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi kesehatannya dan menentukan penanganan yang lebih komprehensif, FP direkomendasikan oleh tim dokter untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di RSCM Jakarta," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman, Jumat (11/8).

Aji menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan proses rujukan FP dari Medan ke Jakarta berjalan dengan baik dan seluruh kebutuhan pelayanan medis FP terpenuhi.

"Yang paling penting saat ini adalah memastikan FP mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik sesuai kondisi dan kebutuhan medisnya," ucapnya.

Sejak mengalami keracunan pasca mengonsumsi MBG, ia menerangkan bahwa FP mendapatkan penanganan medis secara bertahap, mulai di rumah sakit swasta dan RSUD di Karo, kemudian di RS Haji Medan dan saat ini dilakukan rawat jalan di RSUP Adam Malik Medan.

"Di RS Adam Malik, sejak 31 Agustus 2026, FP ditangani oleh 3 dokter spesialis yang berbeda (ahli gastrohepatologi, neurologi dan kesehatan jiwa) dan dilakukan pemeriksaan EEG (Electroencephalography) untuk mengetahui adanya kelainan pada fungsi saraf," paparnya.

"Berdasarkan pemantauan terakhir, FP saat ini dalam kondisi stabil," pungkas Aji.

Sebelumnya, kondisi FP jadi perbincangan. Siswi SMK Swasta Bersama Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara ini diduga kehilangan ingatan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).