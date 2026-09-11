Dinkes Pati Catat 424 Orang Diduga Keracunan MBG, Bertambah dari Hari Sebelumnya 

Puluhan siswa dirawat di RSUD Soewondo pada Rabu (9/9), karena diduga keracunan MBG. (Radar Pati)
JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pati mencatat, pada Jumat (11/9), 424 orang mengalami gejala usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 01.
Kepala Dinkes Pati Luky Pratugas Narimo mengatakan, para korban berasal dari sejumlah satuan pendidikan dan layanan masyarakat yang menerima distribusi makanan dari SPPG Gembong 01. Mereka berasal dari SMPN 1 Gembong, MTsN 3 Pati, MTs Mambaul Ulum, SDN Gembong 03, MI Miftahul, serta Posyandu Anggrek.
"Data terkini Jumat, 11 September 2026 cut off per jam 11.00. Jumlah korban dugaan keracunan makakanan MBG SPPG Gembong 1 sebagai berikut, bergejala 424 orang," ujar Luky, dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group), Jumat (11/9).
Dari jumlah tersebut, 58 korban menjalani rawat inap di RSUD Soewondo, RS Mitra Bangsa, RS KSH, dan RS Fastabig Sehat. Sementara 322 korban menjalani rawat jalan.
Rinciannya, dari SMPN 1 Gembong terdapat 16 korban rawat inap dan 95 rawat jalan. MTsN 3 Pati mencatat 18 rawat inap dan 157 rawat jalan. Kemudian MTs Mambaul Ulum terdapat 11 rawat inap dan 11 rawat jalan.
Selanjutnya, SDN Gembong 03 mencatat satu korban rawat inap dan 38 rawat jalan. Dari MI Miftahul, satu korban menjalani rawat inap. Sedangkan Posyandu Anggrek mencatat satu korban rawat inap dan 18 rawat jalan.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya. Pada Kamis (10/9), Dinkes Pati mencatat 269 warga mengalami gejala. Data terbaru menunjukkan adanya tambahan jumlah korban yang cukup signifikan.
Luky mengatakan penambahan jumlah korban masih terus dipantau petugas kesehatan. Meski jumlahnya meningkat, seluruh pasien sejauh ini masih dapat ditangani.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022