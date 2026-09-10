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Abdul Rahman
Kamis, 10 September 2026 | 14.30 WIB

Profil Aldi Taher, Artis yang Kini Bergabung ke Partai Demokrat

Aldi Taher (Instagram: alditaher.official) - Image

Aldi Taher (Instagram: alditaher.official)

JawaPos.com - Aldi Taher kembali menjadi sorotan publik setelah bergabung dengan Partai Demokrat. Ia menjadi salah satu publik figur yang masuk ke partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kabar tersebut sekaligus membuka kembali perjalanan panjang Aldi Taher, baik di dunia hiburan maupun politik. Sosok yang dikenal lewat karakter spontan, humor, musik, hingga berbagai aksi nyentrik di media sosial sudah cukup lama mencoba peruntungan di panggung politik.

Profil dan Kehidupan Pribadi Aldi Taher

Aldi Taher memiliki nama lengkap Rahmat Aldiansyah. Ia lahir di Jayapura, Papua, pada 25 Oktober 1983. Aldi merupakan putra dari Ramlis Saputra Sidi Rusli Taher dan Rosita Bagindo Oedin.

Aldi juga memiliki latar belakang keluarga yang cukup dekat dengan dunia pendidikan. Ia merupakan cucu Moeslim Taher, pendiri Universitas Jayabaya. Aldi diketahui menempuh pendidikan di universitas tersebut dan menyelesaikan pendidikan sarjana pada 2008.

Dalam kehidupan pribadi, Aldi Taher pernah menikah dengan Dewi Perssik. Setelah itu, ia menikah dengan Georgia Aisyah pada 2014 namun pernikahan ini kembali berakhir di jalur perceraian pada 2018. Pada 2020, Aldi Taher menikah lagi dengan Salsabillih.

Kehidupan keluarga bukan satu-satunya perjalanan personal Aldi yang pernah menjadi perhatian publik. Aldi Taher juga pernah menghadapi ujian kesehatan ketika didiagnosis mengidap kanker getah bening pada 2016. 

Setelah dinyatakan sembuh, pengalaman tersebut kemudian dituangkan Aldi Taher dalam sebuah buku berjudul Aku, Kanker & Al-Quran yang terbit pada 2022.

Mengawali Karier dari Dunia Modeling

Sebelum dikenal sebagai aktor, penyanyi, presenter, dan influencer di media sosial, Aldi Taher lebih dulu masuk ke industri hiburan sebagai model.

Ia mengawali karier sejak 2001 menjadi model majalah remaja Aneka Yess!. Aldi Taher kemudian mengikuti sejumlah audisi, termasuk MTV VJ Hunt, sebelum perlahan mendapatkan kesempatan tampil di layar kaca.

Editor: Abdul Rahman
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