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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Ribuan Masyarakat Manokwari Antusias Ikut RUN 10 Kilo Partai Demokrat

Ribuan masyarakat Kabupaten Manokwari mengikuti RUN 10 kilo Partai Demokrat di GOR Sanggeng Manokwari, Sabtu (15/8). (Istimewa) - Image

Ribuan masyarakat Kabupaten Manokwari mengikuti RUN 10 kilo Partai Demokrat di GOR Sanggeng Manokwari, Sabtu (15/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Ribuan kader, simpatisan Partai Demokrat, dan masyarakat Kabupaten Manokwari, antusias mengikuti RUN 10 kilo Partai Demokrat.

Lomba RUN 10 K diawali di GOR Sanggeng Manokwari, Sabtu (15/8), diselenggarakan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat menyambut ulang tahun ke-25 Partai Demokrat pada 9 September dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. 

‎Kegiatan diikuti Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indou, perwakilan Gubernur Papua Barat dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Freddy Thie, serta Ketua DPC Partai Demorkat Kabupaten Manokwari.

Para pemenang akan mendapatkan hadiah dana pembinaan dengan total Rp 50 juta. Panitia penyelenggara menyiapkan berbagai door prize. 

‎Freddie Thie menjelaskan, RUN 10 kilo sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas usia Partai Demokrat yang sudah berusia 25 tahun.  

Selain itu, lomba juga untuk mencari bakat generasi muda yang hobi lari sesuai gagasan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

"Tentunya kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur kami sebagai kader Partai Demokrat yang sudah berusia 25 tahun. Selain itu menjadi ajang silaturahmi pengurus Partai Demokrat se Provinsi Papua Barat dengan masyarakat," tegas mantan Bupati Kaimana ini.

‎Menurut Freddy, selain RUN 10 Kilo, berbagai kegiatan rakyat diselenggarakan menyambut HUT Partai Demokrat. 

"Semua rangkaian kegiatan Partai Demokrat sebagai ruang kebersamaan, hiburan sekaligus wadah untuk membangun partisipasi masyarakat, sesuai dengan tema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, dan Menjaga Demokrasi," papar Freddy.

”Di balik kemeriahan Lomba Rakyat, terdapat pesan yang lebih besar mengenai pentingnya membangun keberanian generasi muda untuk tampil dan menyampaikan gagasan," jelas dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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