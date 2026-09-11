Wilwatikta Awards 2026 Siap Digelar, JawaPos.com Gandeng BPS-Pemprov Jatim Beri Award Berbasis Data

BPS Provinsi Jawa Timur dan PT Jawa Pos Grup Multimedia menandatangani MoU dan PKS untuk mendukung Wilwatikta Awards 2026 berbasis data. (Dok BPS Jawa Timur)
Acara yang didukung Pemprov Jatim itu ditandai penandatanganan MoU dan PKS antara BPS Provinsi Jawa Timur dan PT Jawa Pos Grup Multimedia di Ruang Singhasari BPS Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).
Nama Wilwatikta diambil dari nama lain Majapahit, kerajaan yang pernah menjadikan Jawa Timur sebagai pusat kejayaan, persatuan, dan kepemimpinan Nusantara.
Semangat tersebut dibawa JawaPos.com melalui Wilwatikta Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai memiliki capaian nyata dalam membangun wilayahnya.
Mengapa Wilwatikta Awards 2026 Menggunakan Data BPS?
Penilaian Wilwatikta Awards 2026 tidak ingin berhenti pada persepsi atau sekadar cerita mengenai keberhasilan pembangunan, sehingga data menjadi salah satu pijakan utama dalam melihat capaian kepala daerah.
Melalui kerja sama dengan BPS Provinsi Jawa Timur serta Pemproiv Jatim, indikator statistik resmi dapat menjadi sumber informasi untuk memberikan gambaran lebih objektif mengenai perkembangan setiap wilayah.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Ir. Herum Fajarwati, M.M. menyebut pendekatan berbasis data tersebut menjadi pengalaman pertama bagi BPS Jawa Timur dalam kerja sama dengan media, sekaligus membuka ruang baru untuk meningkatkan literasi statistik di lingkungan pemerintah daerah.
“Bagi BPS Jawa Timur, pendekatan berbasis data ini merupakan yang pertama terkait kerja sama dengan media,” ujar Herum Fajarwati.
“Dengan pendekatan berbasis data ini, diharapkan menjadi babak baru di lingkungan pemerintah di Jawa Timur untuk meningkatkan literasi terhadap arti pentingnya data statistik dalam seluruh proses pembangunan dari perencanaan, monitoring, hingga evaluasi.”
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