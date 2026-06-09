Galeri Foto: Ole Romeny On Fire, Timnas Indonesia Cukur Tipis Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno

JawaPos.com - Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil sempurna. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB.

Kemenangan tersebut sekaligus melengkapi catatan positif tim asuhan John Herdman sepanjang FIFA Matchday kali ini. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga tampil impresif dengan menundukkan Oman tiga gol tanpa balas. Dengan demikian, Skuad Garuda sukses menyapu bersih dua laga uji coba internasional dengan raihan enam poin dan tanpa kebobolan.

Foto Timnas Indonesia Berikut ini foto-foto pertandingan Timnas Indonesia vs Mozambil yang diambil oleh fotografer JawaPos.com, Dery Ridwansyah.

Momen gol dari bomber timnas Indonesia Ole Romeny saat pertandingan melewan Mozambik pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Jalannya Pertandingan Gol semata wayang dalam pertandingan melawan Mozambik dicetak Ole Romeny pada menit ke-11. Penyerang naturalisasi tersebut berhasil memaksimalkan umpan terobosan matang dari Ragnar Oratmangoen sebelum melepaskan penyelesaian yang gagal diantisipasi kiper lawan.

Setelah unggul lebih dulu, Timnas Indonesia tetap tampil agresif dan mendominasi jalannya pertandingan. Beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan oleh Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, hingga Kevin Diks. Bahkan, Diks sempat membobol gawang Mozambik melalui sepak pojok langsung, tetapi gol tersebut dianulir wasit karena dianggap terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang lawan.

Selebrasi gol dari pemain timnas Indonesia Ole Romeny saat pertandingan melewan Mozambik pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Di babak kedua, Mozambik berupaya meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, kokohnya lini pertahanan yang dikawal Rizky Ridho, Elkan Baggott, dan Maarten Paes membuat berbagai peluang lawan mampu dipatahkan. Indonesia juga nyaris menggandakan keunggulan melalui Nathan Tjoe-A-On, tetapi sepakannya masih membentur mistar gawang.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Skuad Garuda dalam menatap agenda internasional berikutnya, termasuk persiapan menghadapi Piala AFF 2026.

Selain memperpanjang tren positif, kemenangan atas Mozambik menunjukkan perkembangan performa Timnas Indonesia di bawah arahan John Herdman.

Aksi Nathan Tjoe-A-On saat Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com) Aksi Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik Timnas Indonesia: Maarten Paes (PG); Kevin Diks, Elkan Baggott, Rizky Ridho (Sandy Walsh 66’); Dony Tri Pamungkas, Ivar Jenner (Nathan Tjoe-A-On 66’), Joey Pelupessy, Calvin Verdonk; Marselino Ferdinan (Rayhan Hannan 66’), Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny.