11 Tahun JawaPos.com: Berita Tetap Jantung Kami, Cara Kami Hadir Terus Berkembang

PADA 1 Juli besok, JawaPos.com memasuki usia ke-11. Di tengah AI, algoritma, dan banjir informasi, ada satu hal yang menurut saya tidak boleh berubah dari sebuah media: kepercayaan.

Selebihnya, hampir semuanya sedang dan sudah berubah.

Cara orang menemukan berita berubah. Cara teknologi bekerja berubah. Bahkan, mungkin untuk kali pertama sejak internet hadir, website berita bukan lagi tempat pertama yang dituju ketika seseorang ingin mencari informasi.

Data menunjukkan perubahan itu benar-benar sedang terjadi. Reuters Institute Digital News Report 2026 mencatat, untuk pertama kalinya media sosial dan platform video menjadi sumber utama masyarakat memperoleh berita. Sebanyak 54 persen responden mengakses berita melalui platform tersebut, melampaui website dan aplikasi media yang berada di angka 51 persen.

Similarweb juga mencatat sekitar 69 persen pencarian berita di Google kini berakhir tanpa satu pun klik menuju situs media. Setahun sebelumnya angkanya masih 56 persen. Itu artinya, semakin banyak orang memperoleh jawaban tanpa pernah benar-benar datang ke media yang memproduksi informasinya.

Perubahan itu tidak bisa kita hentikan. Terus terang, saya juga tidak ingin menghentikannya. Tugas kami bukan melawan perubahan, melainkan memahami ke mana arahnya dan memastikan jurnalisme tetap menemukan jalannya.

Semua angka itu sebenarnya sedang menceritakan satu hal: hubungan media dengan pembacanya sedang berubah.

Kalau informasi bisa diperoleh dalam hitungan detik, bahkan tanpa membuka website berita, lalu apa yang membuat media tetap dibutuhkan?