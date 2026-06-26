JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026: Merayakan Inovasi, Menginspirasi Masa Depan

TAHUN ini menjadi momen yang istimewa bagi JawaPos.com. Memasuki usia ke-11 pada 1 Juli 2026 dengan mengusung tema NEXT: Beyond the Headlines, kami percaya peran media tidak lagi hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para pelaku yang menghadirkan perubahan dan inovasi bagi Indonesia.

Semangat tersebut melahirkan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, sebuah penghargaan yang didedikasikan kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital, tata kelola yang adaptif, serta kontribusi nyata dalam mendorong percepatan ekonomi digital Indonesia.

Penghargaan ini disusun berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan JawaPos.com bersama Infovesta, salah satu perusahaan riset dan pengolahan data di Indonesia. Survei melibatkan 19.000 responden usia produktif di 20 kota besar Indonesia dengan metode multistage area random sampling, untuk mengukur tingkat top of mind awareness masyarakat terhadap berbagai brand dan institusi lintas sektor.

Berdasarkan hasil survei tersebut, terpilih 150 brand dalam 30 kategori penghargaan sebagai representasi institusi dan perusahaan yang dinilai paling unggul dalam menghadirkan inovasi digital sepanjang periode 2025–2026.

JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pelaku perubahan yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menghadirkan inovasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, industri, dan masa depan Indonesia.

Mengapresiasi mereka yang tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menciptakan perubahan.

Penerima JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026:

Banking & Financial Services Top Digital Application – Banking BUMN