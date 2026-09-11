Gibran Soroti Nasib Orangutan di Tengah Karhutla: Habitat Tak Boleh Diabaikan

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming meninjau langsung Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9).
JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming meninjau langsung Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan orangutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan secara optimal.
Dalam kunjungan itu, Gibran melihat secara langsung kondisi orangutan sekaligus fasilitas yang digunakan untuk merawat satwa dilindungi tersebut. Pusat rehabilitasi Nyaru Menteng sendiri dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Gibran didampingi dokter hewan dan para pegiat konservasi satwa saat berkeliling di sejumlah area rehabilitasi. Ia juga berdialog dengan dokter hewan, relawan, serta tim yang sehari-hari bertugas memastikan kebutuhan orangutan terpenuhi.
Sejumlah hal menjadi perhatian Gibran, mulai dari kebutuhan obat-obatan hingga penanganan medis bagi orangutan yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan yang terdampak karhutla.
"Penanganan karhutla harus menyeluruh. Manusia harus terlindungi, tetapi satwa dan habitatnya juga tidak boleh kita abaikan," kata Gibran dalam keterangannya, Jumat (11/9).
Salah satu lokasi yang dikunjungi Gibran adalah Forest School BOSF Nyaru Menteng. Saat ini, sebanyak 17 orangutan menjalani proses pembinaan di tempat tersebut sebelum nantinya dikembalikan ke habitat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selanjutnya, Gibran meninjau area Karantina Individu Orangutan. Sekitar 90 orangutan berada di kawasan tersebut dan mendapatkan perawatan di kandang-kandang yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satwa.
Dalam kesempatan itu, Gibran turut menyaksikan proses nebulisasi. Perawatan tersebut dilakukan dengan memberikan uap untuk membantu mengatasi gangguan pernapasan yang dialami orangutan, terutama akibat buruknya kualitas udara selama karhutla.
Tak hanya meninjau kondisi satwa, Gibran juga memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan operasional dan perawatan orangutan di Nyaru Menteng. Bantuan yang diserahkan di antaranya obat-obatan, bawang bombay, serta alat nebulizer.
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