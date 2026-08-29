‎‎ IKAPEKSI Audiensi dengan Wapres Gibran, Bahas Potensi Alumni Kenshusei untuk Ekonomi Indonesia

JawaPos.com - Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia (IKAPEKSI) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (28/8).

Pertemuan tersebut membahas potensi alumni Kenshusei dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM), produktivitas, kewirausahaan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Rombongan IKAPEKSI dipimpin Ketua Umum IKAPEKSI Pranyoto Widodo, didampingi Dewan Penasehat H. Ridwan, Wakil Ketua Umum Pajar Mahmud dan Soeroyo Prihantono, Sekretaris Umum Amin Fahrudi, Wakil Sekretaris Umum Soleh, dan Kabid Pemagangan Fathurrahman.

Pranyoto Widodo menyampaikan, pengalaman pemagangan di Jepang memiliki nilai strategis yang lebih besar daripada sekadar kesempatan bekerja di luar negeri.

Menurut dia, para Kenshusei mendapatkan pengalaman mengenai etos kerja, kedisiplinan, produktivitas, tanggung jawab, budaya keselamatan, serta pola kerja yang sistematis selama berada di Jepang.

”Yang kami bawa dari Jepang bukan hanya penghasilan, tetapi juga etos kerja dan pengalaman. Ketika kembali ke Indonesia, pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk membangun usaha, meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan,” ujar Pranyoto.

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Dia mengungkapkan, penghasilan pekerja Indonesia di Jepang juga memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Penghasilan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pendidikan anak, pembangunan rumah, tabungan, hingga modal usaha setelah kembali ke Indonesia.