Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 4 September 2026 | 13.36 WIB

Gibran Terbang Ke Sumut, Cek Hunian Baru Warga Terdampak Bencana

Wapres Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Sumatera Utara dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (4/9/2026) pagi. (ANTARA/Prisca Triferna) - Image

Wapres Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Sumatera Utara dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (4/9/2026) pagi. (ANTARA/Prisca Triferna)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dilaporkan terbang ke Sumatera Utara (Sumut) Jumat (4/9) pagi ini.

Ia dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) warga terdampak bencana Sumatera serta pembangunan sejumlah infrastruktur.

Dilansir dari Antara, Gibran bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 05.15 WIB.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan hunian sementara maupun tetap serta fasilitas untuk masyarakat terdampak bencana berjalan sesuai rencana.

Pembangunan di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera dikerjakan keroyokan oleh 30 kementerian/lembaga bersama pihak swasta, di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).

Pembangunan sumur bor misalnya, di Aceh telah rampung sebanyak 511 unit, serta 259 sumur bor plus fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Kemudian, sawah seluas 6.706 hektare yang rusak ringan sudah diperbaiki, juga rehabilitasi lahan sawah rusak sedang dan berat yang mencapai 4.393 hektare.

Data PRR juga mencatat sebanyak 118.594 jiwa warga terdampak telah menerima alokasi jatah hidup total sebesar Rp 576.705.250.000.

Selain itu, Huntara yang telah dibangun mencapai 18.916 unit, sedangkan yang sudah dihuni 18.874 unit. Huntap yang telah siap dibangun masih ada 309 unit.

Selanjutnya, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada pemda 3 daerah total mencapai Rp1.986.498.068. 502 atau nyaris Rp 2 triliun. 

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rupiah Berfluktuasi Hari Ini, Sentimen Demo DPR dan Survei Prabowo-Gibran Jadi Sorotan - Image
Ekonomi

Rupiah Berfluktuasi Hari Ini, Sentimen Demo DPR dan Survei Prabowo-Gibran Jadi Sorotan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.13 WIB

Presiden Prabowo-Wapres Gibran Tiba di Tempat Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU - Image
Nasional

Presiden Prabowo-Wapres Gibran Tiba di Tempat Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.48 WIB

Polri Tetapkan 72 Tersangka Pelaku Karhutla, Langkah Tegas Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran - Image
Nasional

Polri Tetapkan 72 Tersangka Pelaku Karhutla, Langkah Tegas Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 24 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore