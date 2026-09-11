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Antara
Jumat, 11 September 2026 | 22.10 WIB

Kader Demokrat Sebut Pidato Politik AHY Sebagai Motivasi dan Komitmen Dukung Pemerintahan Prabowo

Anggota DPR RI dari dapil Kalteng Bambang Purwanto. (Istimewa) - Image

Anggota DPR RI dari dapil Kalteng Bambang Purwanto. (Istimewa)

JawaPos.com - Para kader Partai Demokrat menyambut baik pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pidato yang disampaikan AHY sebagai motivasi dan penyemangat bagaimana Partai Demokrat berkerja baik yang duduk di pemerintahan dan anggota dewan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, Demokrat mendukung keberhasilan Pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Indonesia.

”Posisi Demokrat jelas, posisi Demokrat jelas, kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo berhasil. Tidak ada hal lain, selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini,” kata AHY.

AHY menjelaskan, penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan maksud pidatonya empat hari sebelumnya yang menyinggung soal kekuasaan dan menimbulkan berbagai tafsir di kalangan politisi.

Menurut dia, pidato tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menyemangati kader Demokrat sekaligus meneguhkan kembali nilai dan jati diri perjuangan partai.

Dia juga ingin seluruh kader memahami tanggung jawab Demokrat sebagai bagian dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY mengatakan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju merupakan keberhasilan seluruh bangsa.

”Bukan hanya kabinet. Bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tapi yang berhasil adalah kita semua,” kata AHY.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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