TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Bantu Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak di Selat Sunda

ILUSTRASI: KRI Brawijaya-320 akan terlibat dalam parade kapal perang di Teluk Jakarta dalam peringatan HUT ke-80 TNI pada Oktober mendatang. (TNI AL)
JawaPos.com - TNI AL mengerahkan sejumlah unsur KRI dan KAL untuk melaksanakan SAR terhadap 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, Banten. Rabu (9/9).
Dikutip dari akun Instagram @tni_angkatan_laut, dalam upaya pencarian tersebut, unsur Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten mengerahkan KAL Anyer I.3-64 dan RHIB Peucang untuk melaksanakan penyisiran di sejumlah sektor perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan jurnalis tersebut.
Selain itu, Lanal Lampung juga menyiapkan KAL Siaga untuk mencari para jurnalis yang hilang serta memantau aktifitas Gunung Anak Krakatau.
TNI AL juga mengerahkan tiga kapal perang diantaranya KRI Leuser-924 dan KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861 untuk memperkuat operasi pencarian dan memperluas area penyisiran di sekitar perairan Selat Sunda.
Pengerahan unsur-unsur TNI AL tersebut merupakan bentuk respons cepat dalam membantu upaya pencarian dan pertolongan, khususnya para pewarta yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di wilayah perairan.
Seluruh unsur yang terlibat melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan menyisir sektor-sektor yang telah ditentukan, sekaligus memantau kemungkinan adanya tanda-tanda keberadaan korban maupun sarana yang digunakan saat melakukan peliputan.
TNI AL akan terus mengoptimalkan kemampuan unsur operasionalnya dalam mendukung pencarian hingga korban ditemukan. Langkah tersebut sejalan dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar jajaran TNI AL senantiasa hadir memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat pada hari kedua, Rabu (9/9), belum membuahkan hasil. Tim SAR Gabungan berniat memperluas area SAR dalam pencarian hari berikutnya.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten (SAR) Al Amrad menyampaikan bahwa dalam operasi pencarian hari ini dikerahkan 7 Search and Rescue Unit (SRU) ke sejumlah sektor.
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Jawa Pos
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