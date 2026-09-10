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Antara
Kamis, 10 September 2026 | 18.37 WIB

Tiga KRI Dilibatkan untuk Pencarian 5 Jurnalis di Selat Sunda

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian 5 wartawan atau jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. (Istimewa)

JawaPos.com - Tiga armada kapal TNI Angkatan Laut (AL) Republik Indonesia dilibatkan tim SAR gabungan, untuk mengoptimalisasi operasi pencarian lima jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, Pandeglang, Banten.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad di Pandeglang, Kamis mengatakan ketiga kapal perang tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861.

"Pengerahan kapal perang dilakukan untuk memperkuat operasi pencarian sekaligus memperluas area penyisiran di perairan Selat Sunda," katanya. dilansir dari Antara, Kamis (10/9).

Selain 3 KRI, TNI AL juga mengerahkan juga sejumlah unsur kapal lainnya, yakni KAL Anyer I.3-64 dan RHIB Peucang dari Lanal Banten serta KAL Siaga dari Lanal Lampung.

"Untuk kapal-kapal besar TNI AL masih tetap dilibatkan. Jadi nanti kita akan melihat prediksi angin dan arus, kemungkinan kita akan memperluas pencarian ke arah utara," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk pencarian pada hari ketiga ini akan dilanjutkan dengan memperluas area berdasarkan kondisi angin dan arus laut. Dimana, penyisiran akan dilakukan di posisi arah selatan dan utara sekitar Gunung Anak Krakatau sesuai aktivitas dari para jurnalis yang meliput di lokasi.

"Pada pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi area pencarian ke sejumlah sektor dengan melibatkan sekitar sembilan unsur kapal dan tujuh Search and Rescue Unit (SRU)," ucapnya.

Dia mengungkapkan, untuk KN SAR Tetuka menyisir hingga 68,3 nautical mile (NM), KAL Anyer 69,5 NM, sementara unsur lainnya melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Rakata, Pulau Panjang hingga kawasan Gunung Anak Krakatau.

Editor: Kuswandi
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