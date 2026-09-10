Tak Hanya Bangun Dapur, BGN Kini Minta Yayasan Mitra Awasi Tata Kelola MBG

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta yayasan mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi sekadar membangun dapur dan menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada kepala dapur.

Lebih dari itu, mereka juga harus ikut terlibat memastikan operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Nah, Bapak Ibu (Yayasan/Mitra) semua punya kedudukan yang sama dan harus ikut hadir di dapur," kata Kepala BGN Sudaryono dalam pernyataannya melalui unggahan di instagram resmi @sudaru_sudaryono, Kamis (10/9).

Sudaryono mengatakan, evaluasi yang dilakukan selama sekitar 40 hari terakhir menunjukkan adanya pola pada dapur yang mampu menjalankan program dengan baik.

Menurutnya, yayasan yang peduli dan ikut terlibat langsung dalam operasional dapur cenderung mampu menjaga kualitas layanan.

Karena itu, Sudaryono menegaskan yayasan tidak seharusnya menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada kepala dapur.

Yayasan sebagai mitra BGN harus ikut memastikan kepala dapur hadir, bertanggung jawab, serta seluruh tim menjalankan SOP.

"Maka paradigma ini saya ingin rubah, bahwa mitra dan yayasan ini adalah mitra. Namanya mitra, mitranya BGN," jelasnya.