Jangan Lakukan! 10 Pantangan Dapur yang Bikin Rezeki Seret! Jaga dan Bersihkan Energi Rumah, Agar Keberkahan Lancar

JawaPos.com - Dapur bukan sekadar tempat memasak.

Di sanalah energi rumah dibangun, kebersamaan dirawat, dan kesehatan keluarga dipertahankan.

Karena itu, kondisi dapur sering menjadi cerminan kerapian pikiran sekaligus kedisiplinan hidup Anda.

Sayangnya, banyak kebiasaan kecil di dapur yang kerap disepelekan.

Mulai dari menunda mencuci peralatan, membiarkan sampah menumpuk, hingga tidak merawat peralatan inti seperti kompor.

Kebiasaan ini bukan hanya mengganggu kesehatan, namun juga berpengaruh pada suasana batin, fokus bekerja, dan kelancaran rezeki.

Artikel ini merangkum 10 pantangan dapur yang patut Anda hindari, dilengkapi contoh situasi, dampak, serta langkah perbaikan yang sederhana dan efektif dirangkum dari YouTube TITIEN KEJAWEN.

Terapkan satu per satu, konsisten setiap hari, dan rasakan perubahan positif pada energi rumah serta kualitas hidup Anda.

1 Membiarkan dapur kotor dan berantakan

Dapur yang kotor menurunkan kualitas makanan, menekan semangat memasak, dan menguras energi positif di rumah.

Kebersihan dapur mencerminkan ketertiban batin Anda.

Noda minyak melekat di kompor, sisa tumisan mengering di meja, dan piring menumpuk di wastafel.

Setiap masuk dapur, rasa malas dan jenuh langsung muncul.

Lingkungan lembap dan kotor mengundang lalat, kecoa, serta bakteri penyebab penyakit.