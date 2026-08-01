Jangan Lakukan! 10 Pantangan Dapur yang Bikin Rezeki Seret! Jaga dan Bersihkan Energi Rumah, Agar Keberkahan Lancar

Ilustrasi kepribadian orang yang selalu membersihkan meja dapur setelah digunakan (Geediting)
JawaPos.com - Dapur bukan sekadar tempat memasak.
Di sanalah energi rumah dibangun, kebersamaan dirawat, dan kesehatan keluarga dipertahankan.
Karena itu, kondisi dapur sering menjadi cerminan kerapian pikiran sekaligus kedisiplinan hidup Anda.
Sayangnya, banyak kebiasaan kecil di dapur yang kerap disepelekan.
Mulai dari menunda mencuci peralatan, membiarkan sampah menumpuk, hingga tidak merawat peralatan inti seperti kompor.
Kebiasaan ini bukan hanya mengganggu kesehatan, namun juga berpengaruh pada suasana batin, fokus bekerja, dan kelancaran rezeki.
Artikel ini merangkum 10 pantangan dapur yang patut Anda hindari, dilengkapi contoh situasi, dampak, serta langkah perbaikan yang sederhana dan efektif dirangkum dari YouTube TITIEN KEJAWEN.
Terapkan satu per satu, konsisten setiap hari, dan rasakan perubahan positif pada energi rumah serta kualitas hidup Anda.
1 Membiarkan dapur kotor dan berantakan
Dapur yang kotor menurunkan kualitas makanan, menekan semangat memasak, dan menguras energi positif di rumah.
Kebersihan dapur mencerminkan ketertiban batin Anda.
Noda minyak melekat di kompor, sisa tumisan mengering di meja, dan piring menumpuk di wastafel.
Setiap masuk dapur, rasa malas dan jenuh langsung muncul.
Lingkungan lembap dan kotor mengundang lalat, kecoa, serta bakteri penyebab penyakit.
Ketika kesehatan terganggu, fokus kerja turun dan rezeki ikut tersendat.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet