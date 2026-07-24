Terlihat Bersih Belum Tentu Aman, Ini 6 Alat Dapur yang Perlu Diganti

ilustrasi dapur yang berantakan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Meski terlihat masih layak digunakan, beberapa peralatan dapur dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan bakteri setelah dipakai dalam waktu lama.
Selain mengalami penurunan kualitas, alat-alat tertentu juga berisiko memengaruhi kebersihan makanan jika tidak dirawat atau diganti secara berkala.
Karena itu, menjaga kebersihan dapur tidak hanya dilakukan dengan mencuci peralatan, tetapi juga memperhatikan kapan waktunya mengganti barang yang sudah tidak optimal.
Dikutip dari Better Homes & Gardens, berikut enam peralatan dapur yang perlu lebih sering diganti untuk menjaga area memasak tetap bersih dan aman.
1. Talenan
Talenan adalah salah satu peralatan dapur yang paling serbaguna. Talenan ideal untuk persiapan makanan dan permukaan datar memudahkan pembersihan.
Sebagian besar talenan memiliki masa pakai yang lama jika dirawat dengan benar. Jika Anda menggunakan talenan plastik, cucilah lebih sering setiap penggunaan.
Jika Anda menggunakan talenan kayu atau bambu, cucilah dengan tangan menggunakan air panas dan sabun.
Gantilah hanya jika terdapat tanda-tanda keausan, seperti alur yang dalam atau permukaan yang tidak stabil. Retakan dapat memerangkap bakteri berbahaya sehingga sulit untuk dibersihkan sepenuhnya.
2. Spons
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