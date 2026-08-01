Cara Sederhana Menjaga Kesehatan Mental dan Emosi Sehari-hari, Salah Satunya Dengan Memasak

ilustrasi memasak (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan modern yang serba cepat, memasak kerap dipandang sebagai aktivitas yang melelahkan dan menyita waktu.
Banyak orang lebih memilih solusi praktis tanpa menyadari bahwa proses memasak memiliki nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar memenuhi kebutuhan makan.
Perspektif ini membuat aktivitas memasak sering kali terabaikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
Padahal, berbagai kajian dalam psikologi menunjukkan bahwa memasak dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional.
Aktivitas ini melibatkan perhatian penuh, kreativitas, serta interaksi sosial yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas psikologis seseorang.
Memasak juga mampu menjadi sarana refleksi diri yang sederhana namun efektif.
Dengan pendekatan yang lebih sadar dan terarah, memasak dapat diubah menjadi praktik yang bermakna.
Tidak hanya memberikan nutrisi bagi tubuh, tetapi juga menjadi ruang pemulihan mental, penguatan identitas diri, serta sarana membangun hubungan yang lebih erat dengan orang lain.
1. Memasak Membantu Anda Melatih Mindfulness
Memasak merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai indera secara bersamaan.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet