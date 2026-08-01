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Niko Sulpriyono
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.57 WIB

Cara Sederhana Menjaga Kesehatan Mental dan Emosi Sehari-hari, Salah Satunya Dengan Memasak

ilustrasi memasak (Freepik) - Image

ilustrasi memasak (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kehidupan modern yang serba cepat, memasak kerap dipandang sebagai aktivitas yang melelahkan dan menyita waktu. 

Banyak orang lebih memilih solusi praktis tanpa menyadari bahwa proses memasak memiliki nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar memenuhi kebutuhan makan. 

Perspektif ini membuat aktivitas memasak sering kali terabaikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

Padahal, berbagai kajian dalam psikologi menunjukkan bahwa memasak dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. 

Aktivitas ini melibatkan perhatian penuh, kreativitas, serta interaksi sosial yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas psikologis seseorang. 

Memasak juga mampu menjadi sarana refleksi diri yang sederhana namun efektif.

Dengan pendekatan yang lebih sadar dan terarah, memasak dapat diubah menjadi praktik yang bermakna. 

Tidak hanya memberikan nutrisi bagi tubuh, tetapi juga menjadi ruang pemulihan mental, penguatan identitas diri, serta sarana membangun hubungan yang lebih erat dengan orang lain.

1. Memasak Membantu Anda Melatih Mindfulness

Memasak merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai indera secara bersamaan. 

Editor: Hanny Suwindari
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