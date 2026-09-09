Komdigi Perkuat Jaringan Telekomunikasi Untuk Cari 5 Jurnalis Hilang

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung operasi pencarian lima jurnalis dan tiga kru speedboat dengan memperkuat jaringan telekomunikasi di Selat Sunda.

Kelima jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya yakni M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto Kantor Berita Antara; Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com; Yudistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id; Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency; serta Donal Husni yang merupakan jurnalis freelance.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Ia mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa bagi seluruh anggota rombongan yang masih dalam proses pencarian.

“Kami turut merasakan kekhawatiran keluarga, rekan-rekan pers, dan seluruh masyarakat. Doa kami menyertai M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, Donal Husni, serta seluruh awak kapal yang berada dalam rombongan tersebut. Semoga seluruhnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Meutya di Jakarta, Rabu (9/9).

Rombongan tersebut diketahui berangkat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK) pada Senin (7/9) siang untuk melakukan peliputan aktivitas vulkanik.

Namun, komunikasi dengan rombongan terputus tidak lama setelah mereka berangkat.

Sampai Rabu siang, tim gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru speedboat tersebut.

Operasi pencarian dan pertolongan pun terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di kawasan Selat Sunda.