Komdigi Perkuat Jaringan Telekomunikasi Untuk Cari 5 Jurnalis Hilang

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian 5 wartawan atau jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung operasi pencarian lima jurnalis dan tiga kru speedboat dengan memperkuat jaringan telekomunikasi di Selat Sunda.
Kelima jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya yakni M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto Kantor Berita Antara; Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com; Yudistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id; Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency; serta Donal Husni yang merupakan jurnalis freelance.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.
Ia mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa bagi seluruh anggota rombongan yang masih dalam proses pencarian.
“Kami turut merasakan kekhawatiran keluarga, rekan-rekan pers, dan seluruh masyarakat. Doa kami menyertai M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, Donal Husni, serta seluruh awak kapal yang berada dalam rombongan tersebut. Semoga seluruhnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Meutya di Jakarta, Rabu (9/9).
Rombongan tersebut diketahui berangkat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK) pada Senin (7/9) siang untuk melakukan peliputan aktivitas vulkanik.
Namun, komunikasi dengan rombongan terputus tidak lama setelah mereka berangkat.
Sampai Rabu siang, tim gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru speedboat tersebut.
Operasi pencarian dan pertolongan pun terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di kawasan Selat Sunda.
Dalam penanganan kejadian ini, Kemkomdigi melakukan koordinasi dengan Basarnas sebagai lembaga yang berwenang dalam operasi pencarian dan pertolongan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara