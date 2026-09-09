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Ryandi Zahdomo
Rabu, 9 September 2026 | 16.15 WIB

Tim SAR Kerahkan Drone Thermal Cari 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

Lima orang jurnalis yang hilang kontak sebelum berangkat menuju gunung anak Krakatau pada Senin (7/9). (Istimewa) - Image

Lima orang jurnalis yang hilang kontak sebelum berangkat menuju gunung anak Krakatau pada Senin (7/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan mengerahkan teknologi drone thermal dan empat tim untuk mencari speed boat para jurnalis yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (9/9).

Speed boat tersebut membawa delapan orang penumpang yang terdiri dari lima jurnalis, seorang pemandu, serta dua kru kapal.

Langkah ini diambil setelah kapal yang membawa rombongan jurnalis peliput aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut belum juga ditemukan sejak hilang kontak pada Senin (7/9).

Pada hari kedua pencarian, Rabu (9/9), operasi lanjutan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB ini memperluas radius penyisiran hingga ke pulau-pulau kecil di kawasan tersebut. 

Tim pemantau mengandalkan pencitraan suhu dari drone thermal untuk mendeteksi keberadaan para korban di jalur perairan maupun daratan pulau.

"Sejumlah sarana turut dikerahkan dalam operasi ini, di antaranya KN SAR Tetuka 247, KAL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, RIB 03 Lampung, rescue car, truk personel, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya," ujarKasi Operasi Kantor SAR Banten, Rizky Dwianto, Rabu (9/9).

Perluasan Jalur Pencarian 4 SRU

Dalam operasi hari kedua, SRU 1 mengerahkan KN SAR Tetuka 247 untuk menyisir area seluas 68,3 nautical mile (NM) dengan spacing 3 NM. 

Sementara itu, SRU 2 menggunakan KAL Anyer yang menjangkau total jalur penyisiran hingga 69,5 NM.

Penyisiran di area perairan dangkal dan pesisir diserahkan kepada SRU 3 dan SRU 4. SRU 3 mengoperasikan RIB 01 Lampung sejauh 67 NM, sedangkan SRU 4 difokuskan menyisir sepanjang garis pantai Pulau Rakata dan Pulau Panjang menggunakan RIB 02 Banten.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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