5 Jurnalis Hilang saat Meliput Erupsi Anak Krakatau, Basarnas Lampung Turun Tangan

Basarnas Lampung mengerahkan tim dan armada kapalnya mencari 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim SAR gabungan terus mengintensifkan penyisiran di kawasan perairan Selat Sunda guna mencari keberadaan lima jurnalis beserta tiga kru kapal yang dilaporkan hilang kontak sejak Senin (7/9).
Rombongan tersebut diketahui hilang saat bertolak menggunakan speed boat untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Guna memperkuat upaya pencarian pada hari kedua, Rabu (9/9), Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung resmi menerjunkan dua unit armada Rigid Inflatable Boat (RIB) menuju lokasi perairan Pandeglang, Banten.
Langkah ini diambil setelah Basarnas Lampung menerima Rencana Operasi SAR (Renops) H.2 dari Basarnas Banten pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.33 WIB.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Ridwansah, memaparkan bahwa pihaknya mengerahkan RIB 02 dengan tujuh personel serta RIB 03 dengan 10 personel tepat pada pukul 07.00 WIB.
"Kami mengerahkan dua unit RIB beserta personel untuk mendukung operasi SAR di wilayah Selat Sunda. Tim akan melaksanakan pencarian sesuai search area yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR gabungan di lapangan. Kami berharap upaya pencarian ini dapat segera menemukan kedelapan korban," ujar Deden, Rabu (9/9).
Ia menekankan bahwa faktor cuaca dan cakupan area perairan yang luas menjadi perhatian utama tim di lapangan dalam mengoperasikan pola pencarian.
"Personel diminta tetap mengutamakan keselamatan selama melaksanakan operasi," tambahnya.
Terpisah, Tim SAR Gabungan membagi pergerakan ke dalam empat Search and Rescue Unit (SRU) dengan memanfaatkan berbagai alutsista laut seperti KN SAR Tetuka 247, KAL Anyer, hingga pemindaian dari udara.
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Jawa Pos
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