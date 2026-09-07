Waspada, Komdigi Blokir Ribuan Iklan Loker Luar Negeri Fiktif, Jumlahnya Nyaris 8 Ribu

Menkomdigi Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) baru saja memblokir akses nyaris 8.000 konten iklan lowongan kerja (loker) luar negeri fiktif.
Hal ini dilakukan bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk melindungi pencari kerja di Indonesia.
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tim Patroli Siber Kemkomdigi dan BP2MI telah memutus akses 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif.
"Ini menunjukkan penipuan berkedok lowongan kerja menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kami tidak akan membiarkan ruang digital menjadi sarana untuk menipu pencari kerja," ujar Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta Pusat, Senin (7/9) sebagaimana dilannsir dari Antara.
Meutya menjelaskanlangkah penindakan terhadap konten penipuan sejenis akan terus diakselerasi, sehingga tidak ada ruang gerak bagi pelaku kejahatan digital.
"Penindakan akan terus kami perkuat dan percepat bersama kementerian serta lembaga terkait. Pelaku kejahatan tidak boleh leluasa memanfaatkan ruang digital untuk mencari korban," tegasnya.
Meutya juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat menerima penawaran kerja melalui internet.
Verifikasi terhadap keaslian informasi menjadi kunci utama untuk mencegah penipuan daring.
"Masyarakat juga harus memastikan informasi lowongan kerja berasal dari kanal resmi sebelum memberikan data," pungkas Meutya.
Mantan jurnalis itu juga mengimbau publik untuk segera melapor ke kanal aduan resmi jika menemukan konten mencurigakan atau indikasi penipuan lowongan kerja.
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Jawa Pos
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